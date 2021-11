Na začátku března 2020, v době, kdy Česko a další evropské země dělilo jen pár dnů od vůbec prvního lockdownu, se šéf vědeckého oddělení farmaceutické společnosti Pfizer Mikael Dolsten setkal s tehdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nemluvili ale o vakcíně proti covidu-19. Hovořili o léku, který by se dal nasadit lidem v brzké fázi onemocnění, popisuje britský deník Financial Times. „Našli jsme sloučeniny, léky, o kterých si myslíme, že by mohly být účinné proti covidu,“ řekl tehdy Dolsten prezidentovi. Nyní, zhruba o dvacet měsíců později, Pfizer představil svou experimentální antivirovou pilulku určenou k domácí léčbě covidu. Jmenuje se Paxlovid.

Také další farmaceutický gigant Merck ve spolupráci s americkou biotechnologickou firmou Ridgeback Biotherapeutics vyvinul antivirotikum s názvem Molnupiravir. Oba přípravky se podávají ústně a mohou výrazně pozměnit boj proti pandemii, neboť dokážou ulevit nemocnicím. Podle odborníků tak lékaři budou mít díky tabletkám další zbraň, jak bojovat proti covidu. Klíčovou roli si však přesto zachová prevence, a tou je očkování.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.