Česko by mělo využít své blížící se předsednictví v Evropské unii a začít prosazovat nové technologie šlechtění hospodářských plodin. Historicky patříme k zemím, které v tom byly vždy velmi aktivní, a navíc jde o téma, které je dnes v Evropě velmi aktuální. Dobře totiž koresponduje se současnou snahou o zvýšení konkurenceschopnosti evropského zemědělství a naopak o snížení chemického zatížení životního prostředí, a také s potřebou nabídnout spotřebitelům nutričně hodnotnější potraviny.

Na úrovni EU jde především o legislativní změny týkající se produkce zemědělských surovin z plodin šlechtěných na bázi editace genů (systém CRISPR a jeho varianty) a komerční využití těchto plodin k potravinářským účelům. Tuto potřebu si ostatně uvědomuje i sama Evropská komise, která koncem letošního září oficiálně odstartovala legislativní proces, na jehož konci by mělo být nařízení upravující využívání nových šlechtitelských technik v zemědělství. Jeho konečnou podobu by měla komise přijmout v polovině roku 2023. Do té doby by se měla uskutečnit k tomu potřebná jednání, konzultace a doprovodné diskuse a ty právě spadají do období českého předsednictví. Mohlo by to tedy být pro Česko nosné téma.

