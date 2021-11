Před sedmi lety ještě neexistovali. Před dvěma roky se stali druhou nejrychleji rostoucí společností v Evropě. Firma Wolt přitom začínala v Helsinkách jako lokální donáška jídla do domu.

Minulý týden finská společnost oznámila spojení s největším americkým doručovatelem jídla DoorDash. Ten kupuje Wolt za sedm miliard eur (v přepočtu asi 176 miliard korun) a celá částka bude současným majitelům a vrcholovému managementu Woltu vyplacena v akciích DoorDash obchodovaných na americké burze.

Wolt založila šestice kamarádů, jedním z nich je i současný výkonný ředitel Miki Kuusi. Od vzniku do ledna 2021 vstoupilo do společnosti podle serveru CrunchBase dvacet investorů, především investičních fondů. Dohromady do finského start-upu vložili přes 822 milionů dolarů, což je v přepočtu více než 18 miliard korun. Kdo dostane jaký počet akcií DoorDash, není nyní známo. Detaily by ale měly být zveřejněny po schválení antimonopolními úřady.

A přestože se odsouhlasení a dokončení transakce očekává až v první polovině příštího roku, obě firmy se už připravují na spojení a odhalují své plány do budoucna. Kromě expanze do nových zemí se nyní chtějí zaměřit na rozšíření nabídky zboží a služeb.

