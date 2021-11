Ještě před pár týdny se zdálo, že místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová má křeslo ve vznikající vládě jisté. Jenže kvůli pirátskému debaklu ve volbách vše skončilo jinak. Dnes sedí na místě, odkud léta úřadoval bývalý komunistický předseda Vojtěch Filip, a z omšelé kanceláře plánuje, jak pomůže protlačit důležité pirátské zákony sněmovnou. „Věřím, že Ivanu Bartošovi budu moct být nápomocná v jeho nové roli. Jako místopředsedkyně sněmovny budu moci moderovat dialog mezi různými zájmovými skupinami, ministerstvy a přispět k tomu, aby věci snáz prošly,“ říká v rozhovoru pro HN Richterová.

HN: Z nominace na ministra jste kvůli kumulaci funkcí stáhli svého předsedu klubu Jakuba Michálka. U předsedy strany Ivana Bartoše ale kumulace nevadí. Není to nečitelné?

Předseda strany Ivan Bartoš, který byl volební lídr, který celé roky vyjednává s předsedy ostatních stran, je někdo, kdo ve vládě být má. My jsme celé roky bojovali za klouzavý mandát. To je možnost, abyste mohla po vstupu do vlády přenechat výkon poslaneckých povinností někomu za sebou na kandidátce. Ale když by ve vládě došlo k nějakým kolizím, z nějakého důvodu by vás odvolali, abyste měla možnost se vrátit a zastupovat své voliče. Toto jsme prosadili ve sněmovně, ale shodil to nedávno Senát. Nyní nás čeká další kolečko vyjednávání, a dokud nebude klouzavý mandát, bylo by nefér vůči voličům, že se nebudeme mít kam vrátit.

