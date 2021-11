Když stát ukládá lidem nějakou novou povinnost, je to vždy kontroverzní. Vždy se začne mluvit o omezení svobody, státním dirigismu, ba totalitě. Často je to relevantní a je dobře, že liberálové rutinně bijí na poplach. Od toho koneckonců jsou. Nyní, když se začalo mluvit o možnosti povinného očkování proti koronaviru, se zdá, že je to podobné. Totalita, ohrožení svobody a tak dále. Jenže ve skutečnosti jde o zcela jiný, ba opačný příběh. Pokusím se v deseti bodech vysvětlit, proč by liberál, kterému jde o svobodu v nejširším slova smyslu, povinné očkování měl podporovat.

1. Funkčnost. Očkování proti covidu prostě funguje. V zemích, kde je očkovaných lidí v populaci více, končí méně lidí na jednotkách intenzivní péče. A hlavně méně lidí umírá. Účinnost vakcín samozřejmě není stoprocentní, ale stoprocentně nefunguje v medicíně ani v životě nic. Podstatné je výrazné zvýšení pravděpodobnosti, že očkovaný nebude mít závažné komplikace, a snížení pravděpodobnosti, že nakazí další lidi. Platí nepřímá úměra – čím více očkovaných, tím méně práce pro pohřební službu. A pokud uznáme, že život je lepší než smrt a zdraví lepší než nemoc (například proto, že obojí otevírá možnosti svobody), nezbývá než povinnému očkování přitakat.

