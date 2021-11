Ondřej Šňupárek plánoval, že letošní Vánoce a novoroční volno stráví v Rakousku. Jeho žena a děti tam před dvěma lety žily a na pomezí Salcburska a Horních Rakous mají byt, ze kterého je to patnáct minut pěšky na sjezdovku. Rodina zvažovala i to, že se do sousední země zase na chvíli přestěhuje.

Plány ale zhatilo rozhodnutí rakouské vlády zpřísnit režim v zemi kvůli pandemii covidu-19. Nejde přitom jen o plošnou uzávěru, která začala platit tento týden a skončit má před Vánocemi. Vídeňská vláda navíc rozhodla o tom, že přestane uznávat vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson. Od ledna 2022 bude lidi s touto látkou považovat za neočkované, a to kvůli relativně nižší účinnosti Janssenu ve srovnání s ostatními vakcínami.

Šňupárek si přitom nechal píchnout právě zmíněnou vakcínu. Pro dávku si zašel na konci léta v Praze. Na jaře prodělal covid, s očkováním čekal na uplynutí 180denní lhůty od nemoci a pak potřeboval věc rychle vyřešit, protože musel na služební cestu. „Jednodávkový Janssen mi připadal jako nejkratší cesta k normálnímu životu. V Praze na hlavním nádraží tehdy na něj nebyly žádné fronty,“ říká.

„Když mi před dvěma týdny zavolal známý z Rakouska a říkal, že vláda přestane Janssen uznávat, moc jsem tomu nevěřil. Říkal jsem si, že je to přece jedna z vakcín oficiálně používaných v Evropské unii,“ pokračuje dvaapadesátiletý IT manažer ze středních Čech. „Pak jsem ale stejnou informaci našel i v novinách,“ pokračuje.

V té chvíli se, jak říká, naštval. Po Novém roce sice bude moct přijet do Rakouska se svým covid pasem, ale hrozí mu, že čas bude muset trávit v obýváku. Jako neočkovaný nebude smět v Rakousku s rodinou lyžovat ani třeba jít do restaurace. „Principiálně mi ale vadí hlavně to, že Evropská unie něco schválí a jedna vláda si pak ,mýrnyx týrnyx‘ rozhodne něco jiného. Je to výsměch společným pravidlům,“ tvrdí Šňupárek.

Čech se kvůli tomu obrátil přímo na Evropskou komisi. „Vyjadřuji svůj hluboký nesouhlas s rozhodnutím rakouské vlády neuznávat vakcínu Johnson & Johnson (…). Jde o diskriminační postup. Prosím, konejte,“ napsal Šňupárek všem členům komise do on-line formuláře, který komise nabízí jako způsob, jak ji mohou občané unie kontaktovat.

Odpověď přišla nečekaně rychle – hned druhý den. Komise v ní na několika řádcích ale říká, že nemůže v zásadě nic dělat a Čech má prostě smůlu. „Legislativa týkající se očkování je národní kompetencí. Komise tu nemá svrchované pravomoci,“ napsali evropští komisaři.

„Ta odpověď mi přijde absurdní. Proč tam v tom případě Evropská komise je, když si nemůže vynutit na národních vládách koordinaci?“ kontruje Šňupárek. On sám situaci vyřeší – nechá se přeočkovat, jakmile to půjde. Konkrétně vakcínou od firmy Moderna nebo Pfizer/BioNTech, jinou nebudou Rakušané uznávat. Česká vláda už oznámila, že zkrátí lhůtu podání posilující dávky po Janssenu na dva měsíce.

„Je to ale špatně z hlediska krizového řízení pandemie i z hlediska důvěryhodnosti Evropské unie. V Rakousku lze na českou občanku žít, koupit si tam nemovitost, dát děti do škol. Ale nelze mít stejná pravidla platnosti schválených vakcín,“ kroutí hlavou Šňupárek.

Na redakci HN a Aktuálně.cz se mezitím obrátili další lidé očkovaní Janssenem, kteří rovněž plánovali pobyt v Rakousku. Je ani řadu dalších Brusel nepotěšil. Komisař pro otázky spravedlnosti Didier Reynders tento týden ve čtvrtek přiznal, že různý přístup vlád k platnosti očkování „ohrožuje důvěru lidí ve vakcinaci a také v samotný volný pohyb v Evropské unii“.

Komise proto doporučila, aby standardní doba platnosti očkování všemi čtyřmi uznanými látkami včetně Janssenu byla devět měsíců. Poté musí jít člověk na posilující dávku, aby jeho covid pas nadále platil. Samotný Reynders ale připustil, že i když se na devíti měsících platnosti vakcinace státy shodnou, pořád půjde jen o „doporučený postup“. Jednotlivé země se od něj budou moci odchýlit. Francie už například oznámila, že vakcinace bude v zemi platná sedm měsíců.

„Covid certifikáty se osvědčily, ale aby mohly dál fungovat, je zásadní, aby v Evropské unii platila jednotná pravidla ohledně doby bezinfekčnosti a nutnosti posilujících dávek,“ dodal europoslanec sledující téma covid pasů Ondřej Kovařík (za ANO).