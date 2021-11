Dva dny po jmenování Petra Fialy premiérem zahájil Andrej Babiš kampaň pro prezidentské volby. Na titulní straně jeho deníku Mladá fronta Dnes vyšel megatitulek „Prezident? První Babiš, druhý Pavel“ uvozující článek o průzkumu, který má deník „exkluzivně k dispozici“. Taková formulace může znamenat leccos, včetně toho, že si ho holdingový deník objednal. Průzkum je každopádně výbornou metodou, jak Babiše, který prohrál volby, „udržovat v oběhu“ a zvykat jeho voliče na myšlenku, že by mu slušela prezidentská funkce.

Tím samozřejmě nemá být řečeno, že průzkum je cinknutý. Je jen patřičně vytuněný, aby se dal použít k uvedenému účelu. Pracuje pouze s možnými výsledky prvního kola prezidentské volby. Pokud by průzkum pracoval s druhým kolem, například s otázkou „Koho byste volili, kdyby proti sobě stáli Andrej Babiš a Petr Pavel?“, nastal by problém. Expremiér je polarizující osobností, která má velké množství příznivců, ale ještě větší množství odpůrců. Více než polovina voličů nyní dává najevo, že by volila vlastně kohokoli proti němu. Průzkum by mohl dopadnout „blbě“ a těžko by se pak vyráběl titulek, že Babiš je jednička. (I když vlastně šlo by to i tak. Volební sázkař Michal Sirový poznamenal, že by se dalo napsat: „Babiš má ohromující podporu 48 procent voličů, Pavel je až předposlední.“)

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.