Při loňském bilancování se podnikatelé shodovali, že byl pro ně uplynulý rok vzhledem ke covidové situaci nesmírně těžký. Úlevu jim bohužel nepřinesl ani ten letošní. Řada firem a živnostníků přesto svým příběhem v soutěži Hospodářských novin ukázala, že dobrý podnikatelský záměr a odhodlání nezadusí ani těžké časy.

Navzdory komplikované době se i v letošním 16. ročníku soutěží Firma roku a Živnostník roku, jejichž vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny, sešlo velké množství silných a inspirativních příběhů. Registrovalo se celkem 1362 firem a 1113 živnostníků. A třebaže se porota, jež vybírá finalisty z vítězů krajských kol, netajila tím, že by si ocenění za nasazení v uplynulých měsících zasloužili všichni, první příčku v kategorii IBM Firma roku 2021 obsadila nakonec brněnská Phonexia se svou jedinečnou řečovou technologií. „Phonexia je firma, která má unikátní produkt na velmi vysoké technologické úrovni, se kterým je navíc úspěšná v zahraničí. Jsem vždycky moc rád, když se podobná firma v soutěži objeví a lidé se dozvědí, jak výjimečné společnosti u nás existují,“ zdůvodňuje Petr Lutonský, projektový ředitel pořádající agentury Communa, proč se porota přiklonila na její stranu.

V kategorii Moneta Živnostník roku 2021 pak nejvíce porotce zaujala podnikatelka Eva Klabalová, která ve Zlíně vytváří originální tenisky z recyklovaných materiálů. „Podnikání paní Klabalové kombinuje inovace s tradicí, moderní design, individuální přístup a v poslední době čím dál požadovanější společenskou odpovědnost,“ vysvětluje Lutonský, co rozhodlo o výhře v případě této obuvnice.

Doba plná překážek i vzletů

Přestože bylo hodně těch, kteří v pandemii s podnikáním skončili, podle Petra Lutonského se ale našli i tací, kteří specifickou dobu pojali jako novou šanci. „Takovým typickým představitelem toho, kdo prohrává, je firma, která šije obleky. Ty se z pochopitelných důvodů neprodávají. Mezi vítězi jsou například firmy, které dokázaly rychle zareagovat a nabídnout nejrůznější ochranné prostředky. Jako třeba v loňském ročníku soutěže celkově třetí firma Titan – Multiplast,“ komentuje situaci na trhu s dovětkem, že podnikatelskému prostředí aktuálně neškodí jen pandemie, ale i její důsledky. „V současné době firmy a živnostníci řeší zpřetrhané dodavatelské řetězce, nedostatek materiálů, součástek, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a především rostoucí náklady,“ vysvětluje Lutonský. „Krajských setkání se účastní ti, kterým se daří současnou situaci zvládat. Víc než únava u nich ale bylo patrné odhodlání všemožným komplikacím, které jim současná nepředvídatelná doba přináší, čelit a zdolávat je. Zní to sice jako klišé, ale ti, se kterými jsme se na podzim potkávali, berou tuto dobu většinou jako příležitost. Nakonec, objevují se i firmy, které díky pandemii rostou,“ dodává.



Také prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý velmi pozitivně hodnotí flexibilitu firem. „Prakticky ze dne na den přizpůsobily nebo úplně změnily výrobu podle aktuálních potřeb trhu. Pokud to jen trochu šlo, nerušily pracovní místa a také se soustředily na digitalizaci a elektronizaci běžné agendy. Právě to by mohlo být hnacím motorem strategických investic, až se tato nepříznivá doba přežene. Hovořím o investicích například do robotizace a vyšší přidané hodnoty, která přinese nejen rychlý ekonomický restart, ale i dlouhodobou prosperitu,“ uvádí.

Připouští ale, že mnozí se už bez kompenzačních programů na nohy nepostaví. Zatímco vloni podnikatele držely nad vodou finanční rezervy, letos už tomu tak podle Dlouhého není. „To, co firmy měly v rezervách, většinou rozpustily během jara, aby udržely svoji samotnou existenci. Přesnými čísly nedisponuji, ale jsem přesvědčen, že další lockdown by měl zejména na sektor malých a středních firem a živnostníků velmi negativní vliv. Proto chceme uzávěře zabránit. Firmy už umí dělat velmi účinná opatření a samy ve velkém motivují zaměstnance k očkování,“ je přesvědčen Dlouhý.

