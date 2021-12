Připravte se v nadcházejících měsících na ještě nejméně dvě další zvýšení úrokových sazeb. Ve svém prvním rozhovoru pro HN to vzkazuje ekonom Petr Král, který má ústřední roli ve formování úrokové politiky České národní banky. Vyššími sazbami chce ČNB zpomalit překotně rostoucí ceny. Zvýšení sazeb by podle něj mělo za rok a půl přinést i posílení české měny pod 24 korun za euro, což by v boji s inflací také pomohlo. Růst úroků však znamená i dražší úvěry pro firmy a méně dostupné hypotéky.

Král je v centrální bance ředitelem měnové sekce a s týmem asi patnácti dalších expertů pravidelně vytváří takzvanou prognózu ekonomického vývoje. Sám sice o nastavení úrokových sazeb nerozhoduje, ale zmíněnou prognózou se většinou řídí sedmičlenná bankovní rada při svém hlasování.

