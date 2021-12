Osmapadesátiletá Alena se s kolenem léčí už několik let. Při poslední návštěvě jí ale ortoped řekl, že se operaci nevyhne. Alena tak začala obvolávat nemocnice v okolí a odpověď byla všude stejná: nejdříve v roce 2023. Nakonec zavolala do Nemocnice Hořovice, i tam jí ale nabídli stejný termín. Paní Alena si do sluchátka nahlas postěžovala, že by potřebovala operaci dříve, protože má velké bolesti. „Pokud by vám nevadilo zaplatit si nějaké peníze, mohla byste jít dříve, dám vám telefon na kolegyni, která to řeší,“ řekla jí zdravotní sestra.

Paní Alena tak kolegyni zavolala. Ta jí přislíbila, že by se operace mohla konat už za čtyři měsíce. Tedy pokud zaplatí poplatek 26 tisíc korun. „Jenže tolik peněz nemám, takže jsem odmítla a čekám jinde,“ přibližuje paní Alena svůj příběh.

