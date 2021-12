Na přípravě zákona spolupracovali... Podobná věta, ve které by následoval seznam lobbistů, by se mohla časem objevit u nově přijímaných zákonů. S takzvanou lobbistickou stopou pracuje zákon o lobbingu, který v pondělí schválila vláda v demisi. Nastupující vláda ale návrh kritizuje a bude chtít připravit svůj. Motivací k jeho schválení je požadavek Evropské unie, která zavedení pravidel pro lobbisty uvádí jako podmínku pro vyplacení 172 miliard korun Česku v rámci Národního plánu obnovy. Politici mají čas do konce března 2026.

O vymezení pravidel lobbingu se v Česku mluví přinejmenším deset let. Ačkoliv je lobbing ve světě běžnou součástí procesu tvorby zákonů, v Česku si jej podle letošního průzkumu spojují lidé primárně s prací kmotrů či jiných zákulisních hráčů. Podle nového zákona by ale oficiálně mezi lobbisty patřily i například spolky prosazující manželství homosexuálů, Hospodářská komora či Svaz průmyslu a dopravy.

