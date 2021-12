Eva Klabalová – celkový vítěz

Zlínský kraj

„Měla jsem v továrně štěstí na skvělé lidi, kteří mi velmi pomohli. Výsledkem jsou tenisky vyráběné lokálně ve Zlíně, s pomocí existujícího strojního vybavení, ze zbytkových a odpadních materiálů,“ říká Eva Klabalová. Sama studovala design a technologii obuvi v České republice i zahraničí. Své zkušenosti ze zahraniční pracovní praxe využívá v lokálním měřítku v tuzemsku. S cílem zlepšit obuvnický průmysl, zefektivnit zajeté výrobní postupy, zlepšit ekonomickou situaci v regionu a udržet zde kvalifikované pracovníky. Současnou motivací je vyrábět produkty udržitelně s minimálním dopadem na životní prostředí.

Jarmila Podhorná

Olomoucký kraj

„Moje živnost nazvaná symbolicky Naděje vznikla z toho důvodu, aby lidem naději dávala. Chtěla jsem totiž, aby bylinné tinktury pomáhaly udržovat zdraví a také působily jako prevence při udržování zdravého organismu,“ říká Jarmila Podhorná. Jako první v republice začala vyrábět gemmoterapeutika, což jsou výtažky z pupenů a zárodečných částí rostlin, které organismus zároveň regenerují. Pro snadnější získání pupenů vybudovala zahradu, která je takovým světovým unikátem. Jako doplněk pro pomoc organismu při potížích jsou na vnější použití vhodné masti, oleje a tinktury. Od konkurence se liší tím, že seznamuje lidi s možností využití přírodních prostředků k udržení zdraví.

Michaela Hlubková

Moravskoslezský kraj

K původní veterinární činnosti se přidala farma mléčných ovcí a koz, která je nyní největším producentem kozího mléka v Česku. Na farmu dále navázala vlastní mlékárna, kde vyrábí výrobky z ovčího a kozího mléka. „Po třech letech provozu mlékárny máme své výrobky téměř ve všech obchodních řetězcích v České republice a jsme v této komoditě také jedničkou na trhu,“ říká Michaela Hlubková. Zároveň úspěšně prorazila na mezinárodním poli v rámci exportu sušeného kozího kolostra, kde se řadí mezi největší producenty celosvětově. Druhou nosnou činností je veterinární medicína. Společně s manželem provozuje kliniku pro koně v Petřvaldě u Nového Jičína.

Josef Jůza

Jihomoravský kraj

Začal podnikat na malé vesnici ve stodole před několika lety sám. Je z třetí generace řezníků, a proto první zaměstnanec byl otec, druhý tchán, také řezník, poté tchyně, která je vyučená uzenářka. Dnes je ve fázi, kdy přikoupil a rekonstruuje sousední budovu a nakupuje nové stroje. „Jsme řeznická rodina od roku 1950, kdy dostal výuční list můj děda,“ říká Josef Jůza, který prodává ve třech vlastních prodejnách. Pracujeme výhradně s lokálními surovinami a tradičním způsobem. Zákazníci jsou lidé, kteří mají rádi kvalitu a osobní přístup.

Bronislav Sobotka

Kraj Vysočina

Několik let učil angličtinu v Oxfordu a získal certifikát DELTA. Přednáší na Masarykově univerzitě, školí učitele, má nejsledovanější český youtubový kanál o angličtině a asi nejstudovanější on‑line kurz angličtiny u nás. Hodně výukových materiálů tvoří zdarma, například videa, bezplatný e‑book, on‑line kvízy a články na blogu. „Nechci jen učit, chci, aby si lidé angličtinu skutečně zamilovali, a to bez ohledu na předchozí vztahové komplikace s jazyky,“ říká Bronislav Sobotka. Klienty jsou lidé všeho věku i jazykové úrovně.

Sylva Antony Čekalová

Hlavní město Praha

„Myslím, že stát se restaurátorkou kachlových kamen mi bylo souzeno. Ke keramice jsem se dostala neplánovaně, ale hlína si mě okamžitě podmanila,“ říká Sylva Antony Čekalová. Po 10 letech působení v ateliéru své učitelky získala vlastní licenci k restaurování uměleckořemeslných kulturních památek z keramiky. Velká část práce probíhá přímo na památkových objektech. Výzvou a úspěchem pro ni byla rekonstrukce tří renesančních kamen z archeologického střepového materiálu pro hrad Veliki Tabor v Chorvatsku. Stejně tak práce na restaurování kamen ve starém královském paláci na Pražském hradě.

Martina Pipková Loudová

Středočeský kraj

Podniká více než 20 let. Začala obchodem s dárkovými předměty, pak následoval obchod se spodním prádlem. Od roku 2004 je majitelkou a návrhářkou oděvní značky, sama si tiskne i látky. Každý rok tvoří dvě kolekce, každá má kolem dvou set artiklů. Vlastní čtyři podnikové prodejny. „Můj styl je osobitý, mám ráda originální střihy a motivy. Nejraději navrhuji oblečení pro zralé ženy, ale v naší kolekci si vybere dvacetiletá i šedesátiletá žena,“ říká Martina Pipková Loudová.

Radovan Sochor

Plzeňský kraj

Do 19 let působil v rodinném byznysu. Dva roky pracoval jako HR manažer pro catering. V roce 2013 sbíral zkušenosti v USA. V současnosti má na starosti gastronomickou sekci rodinné živnosti. Založil catering, který je výhradním dodavatelem cateringu FC Viktoria Plzeň a TV Prima. Převzal vedení dvou restaurací, jež patří do rodinného franšízingového řetězce. Před třemi lety otevřel pivovar v Nepomuku a rozjel projekt pojízdné prodejny. „V rámci pivovaru experimentujeme i s pivními speciály. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a chceme, aby byl unikátní a v něčem odlišný,“ říká Radovan Sochor.

Andrea Anna Ježková

Liberecký kraj

„Každodenní docházení do obchodu a intenzivní kontakt se zákazníky nám přinesl obrovský rozkvět. Začala jsem se o sortiment více zajímat, shánět nové dodavatele a zakládat si na osobnějších vztazích. Zlomem byla též loňská cesta na kreativní veletrh do Frankfurtu, odkud jsem si přivezla spoustu obchodních kontaktů,“ říká Andrea Anna Ježková. Kamenná prodejna se zaměřuje na potřeby a materiály pro různé výtvarné techniky, kresbu, malbu a také všemožné rukodělné techniky. Sortiment zahrnuje i takzvané sezonní zboží.

Markéta Blažková

Jihočeský kraj

Penzion buduje s rodinou už patnáct let a její práce je vidět na každém kroku. Každý, kdo k ní přijede, je zahrnutý láskyplnou péčí a pozorností. Hosté tu mají prostor skutečně vypnout a věnovat se jen sobě a odpočinku. K penzionu patří přírodní zahrada plná promyšlených detailů, včetně herních prvků pro malé i velké, relaxační i sportovní zóny. „Cokoli děláte, musíte dělat s láskou, empatií a citem. Pokud vám jde pouze o prospěch a zisk, dosáhnete možná dobrého či rychlého zisku, nedosáhnete však uspokojení z práce,“ říká Markéta Blažková.

Dominik Mervart

Královéhradecký kraj

K cukrařině ho to táhlo odmala, proto se cukrářem vyučil. Následně si dodělal maturitu na potravinářské škole a pak už se mohl vrhnout na to, co ho baví, a začít podnikat. „První rok byl náročný. Neměl jsem úspory ani stálé zákazníky. Byl to krok do neznáma, ale měl jsem před sebou sen, který jsem si chtěl splnit,“ říká Dominik Mervart. Před dvěma lety otevřel první kavárnu. Začal dovážet dorty do kaváren, restaurací a špičkových hotelů a stal se jedním z největších výrobců v kraji. Přesně za rok a jeden den otevřel kavárnu s názvem Moje druhá. Na příští rok plánuje novou výrobnu.

Jiřina Rejentová

Pardubický kraj

Ručně paličkované krajce se začala věnovat již v dětství. Nejdříve spolupracovala s jinými krajkářkami, později už ale chtěla fungovat jen sama za sebe. Specializuje se na vlastní návrhy a šperky z ručně paličkované krajky. Ráda také navrhuje interiérové dekorace, obrazy nebo oděvní krajku. „Tvořím si své vlastní návrhy a snažím se, aby byly originální, zajímavé a nevšední. Dbám na vysokou kvalitu zpracování, kreativitu a vkusnost,“ říká Jiřina Rejentová. Svou práci osobně představila například na velvyslanectví ve Vídni.

Nikola Al Haboubi Florianová

Karlovarský kraj

Postavila vizi prvního ekologického květinářství v Karlových Varech. „Přála jsem si, aby lidé měli ve svých domovech květiny s příběhem, který jim nebude neznámý. Naše prababičky neměly dovezené květiny, měly květiny ze zahrad, lesů a polí,“ říká Nikola Al Haboubi Florianová. V našich podmínkách, v souladu s přírodou, se dají podle jejích slov vypěstovat květiny stejně krásné jako etiopské růže. Proto začala pěstovat tulipány, pivoňky, jiřiny, kopretiny i další druhy květin. Doplňuje je i těmi z českých luk. Také má takzvané Kvítkomaty, což jsou malé samoobslužné stánky momentálně umístěné v bezobalových obchodech.

Miloš Kratochvíl

Ústecký kraj

Na úplném začátku podnikání byla výroba pískoviště pro synovce, potom došlo na první herní sestavu. Ta se prodala dříve, než byla hotová, a tak to šlo dále. Zakoupil nový pozemek, na kterém chce postavit dům, výrobnu, sklad, provozovnu a showroom. „Protože stále vymýšlím nové sestavy a rozšiřuji sortiment, schází mi na takovou výrobu prostory. Ale i přesto zatím vše stíhám a snažím se dodávat včas a v co nejlepší kvalitě,“ říká Miloš Kratochvíl, který umí sestavy dle přání případně i upravit.

