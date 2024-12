Titulárním partnerem kategorie Živnostník roku je už tradičně společnost Moneta Money Bank a Marek Dvořák, ředitel segmentu pro živnostníky a malé firmy Moneta Money Bank, se už pěknou řádku let účastní finálových porot, kde se rozhoduje o vítězích.

Jaký dojem jste měl z představování celorepublikových finalistů kategorie Moneta Živnostník roku na letošní finálové porotě?

Představování finalistů bylo nesmírně inspirativní a nabité energií. Bylo zjevné, že každý z finalistů vyniká nejen v oboru, ve kterém působí, ale i v přístupu k podnikání, inovacím a odpovědnosti vůči zákazníkům a komunitě. Představování bylo přehlídkou silného vztahu k jejich podnikání. To dokazuje, že za úspěchem nestojí jen tvrdá práce, ale i opravdová vášeň a odhodlání.

Jedním z témat finálových porot byly mimo jiné požadavky na udržitelnost, které budou českou ekonomiku v nejbližších letech ovlivňovat stále více. Zaujaly vás některé postoje či konkrétní příklady malých a středních podnikatelů?

Nejvíce mě zaujal pohled na udržitelnost. Bylo vidět, že ji živnostníci nevnímají jen jako módní slovo, ale opravdu se nad ní zamýšlejí. Je zřejmé, že stále častěji pracují s recyklovanými materiály a současně u zdánlivě spotřebních výrobků přemýšlejí, jak by mohly vydržet co nejdéle. To má mnohdy za následek rostoucí loajalitu a respekt jejich zákazníků.

Jakou váhu udržitelnosti podnikání osobně přikládáte?

Vnímám ji jako přemýšlení o individuální odpovědnosti. Uvědomění si, že máme vliv na prostředí, ve kterém žijeme, a zodpovědnost za to, co předáváme dál. Líbil se mi postoj jednoho živnostníka, který pronesl: „Je to spíš o zdravém rozumu než o velkých obětech. Prostě být frajer a nechat svět trochu lepší, než jaký jsme ho našli.“

Myslíte si, že se odolnost živnostníků třeba vůči negativním vnějším vlivům dá vypěstovat, nebo je těm nejúspěšnějším prostě vlastní?

Spíše vnímám, že je jim vlastní. Neženou se tolik za kvantitou, ale hodně jdou po kvalitě. Vzhledem k tomu, že působí mnohdy velmi lokálně a mají silný komunitní vliv, tak si vedle svého řemesla budují i svou silnou osobní značku.

S jakými novinkami pro živnostníky aktuálně přicházíte?

Momentálně zaznamenáváme velkou poptávku po neúčelovém financování, současně máme pro klienty připraveno i financování energeticky výhodných projektů. V těchto případech klienti dostávají zvýhodněnou úrokovou sazbu. To zvyšuje jejich konkurenceschopnost, zejména díky levnějšímu financování. Klienty se snažíme vést k udržitelnosti i přes naše produktové portfolio. V současné době navíc připravujeme propojení účetního softwaru klienta s naším online bankovnictvím, což výrazně zjednoduší správu jeho finančních prostředků.

Co byste popřál všem soutěžícím?

Chci jim popřát odvahu, protože ta je základem každého úspěšného podnikatelského příběhu. Sílu zkoušet nové věci, překonávat překážky a hledat příležitosti tam, kde je jiní nevidí. Přeji jim nevyčerpatelnou energii, která je odlišuje a je inspirací pro zákazníky a okolí. A hlavně – soutěžící by měli být neuvěřitelně hrdí na to, co již dokázali.

