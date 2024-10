Bohatá průmyslová tradice představuje pro Moravskoslezský kraj dobrou startovní čáru pro aktuální rozvoj oborů, jakými jsou například výroba dopravních prostředků nebo farmaceutický průmysl. V kraji se daří rovněž rozvoji informačních a inovačních technologií, stejně jako výrobě hi­‑tech produktů. Nejen to se ukázalo i na krajském vyhlašování uznávaných podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo VR LIFE, s. r. o.

2. místo HSF Systém, a. s.

3. místo Wrap Up, s. r. o.

Firma VR LIFE se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Oldřich Menšík

2. místo Linda Dedeciusová

3. místo Kateřina Kolářová

Živnostník Oldřich Menšík se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Oldřich Menšík

Odbornou porotu v Ostravě nejvíce zaujal Oldřich Menšík se svojí rodinnou ekologickou farmou. „Představuje spojení s tradicí, lokálnost a využití inovativních technologií. Jeho farma zaujala celou porotu a pan Menšík zaslouženě vyhrál,“ ohodnotil vítěze Martin Petrek z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost VR LIFE, která se věnuje tvorbě aplikací ve virtuální realitě. „Přeji vítězi, aby takto digitální technologii budoucnosti dostal do co nejvíce zemí, a pomohl tak všem potřebným skupinám. Je to zásadní pomoc lidem, kteří zůstali po zranění doma nebo v nemocnicích či lidem z domů pro seniory,“ okomentoval volbu poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Ostravě získal toto ocenění rovněž ekologický farmář Oldřich Menšík.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Moravskoslezský kraj Foto: archiv soutěže

Ekologie neznamená návrat na stromy

Oldřich Menšík,

MONETA Živnostník roku 2024 Moravskoslezského kraje

Oldřich Menšík, MONETA Živnostník roku 2024 Moravskoslezského kraje Foto: archiv soutěže

Jeho rodinná farma se zabývá zemědělstvím v ekologickém režimu. Používá moderní technologie pro chov dobytka, který potom produkuje kvalitní surovinu, kterou dále zpracovává a vyrábí kvalitní výrobky, které prodává přímo ze dvora nebo převážně ve svém blízkém okolí. „Před čtyřmi lety jsme instalovali dojicího robota, který výrazně usnadnil proces dojení. Dva roky zpátky robotický přihrnovač krmiva, rok zpátky robotický vyhrnovač hnoje,“ říká Oldřich Menšík. Hospodaří v Beskydech, v Kunčicích pod Ondřejníkem, na zhruba 150 hektarech luk a pastvin. Má 70 dojících krav a zhruba stejný počet mladého dobytka. Finalizuje zhruba třetinu produkce mléka, zpracovává ho na sýry, jogurty, kysané výrobky, tvaroh, jogurtové nápoje a zmrzlinu. „Nemáme žádnou ornou půdu, což ale ke způsobu našeho hospodaření, tedy pastevnímu odchovu krav, není zase až takový problém. Samozřejmě produkujeme mléko, takže potřebujeme kromě objemného krmiva i část jádra, tedy energeticky bohatého krmiva, takže spolupracujeme s ekologickými farmami, které hospodaří v příznivějších podmínkách a jsou schopny produkovat obilí v biokvalitě,“ popisuje vítězný živnostník.

Ekologie je podle něho často špatně nebo mylně vykládané a zprofanované slovo. „V našem případě se vždy snažíme vysvětlit, že to není návrat na stromy. Je to pro nás přirozená věc, je to přirozené pro člověka i pro zvířata. Ale my to navíc vytváříme za pomoci nejmodernějších technologií,“ přibližuje Menšík. Vedle hospodářství má také apartmán vybudovaný ze staré stodoly. „Bylo nám líto ji zbourat, protože jsou tam krásné cihlové klenby. Opravili jsme to, celé horní patro vystavěli a udělali z toho apartmán, který pronajímáme. Od začátku je určen pro rodiny s dětmi. Bylo to pro nás přirozené v tom smyslu, že v době, kdy jsme ho otevírali, jsme sami měli malé děti. S hosty jsme opékali buřty, pili víno, protože, když se takto s nimi potkáváte, umožňujete jim nahlédnout pod pokličku zemědělství, velmi je to zajímá, vzniká z toho přátelství,“ dodává Oldřich Menšík.

Děláme rehabilitace ve virtuální realitě

Jana Trdá,

CEO společnosti VR LIFE, Volkswagen Firma roku 2024 Moravskoslezského kraje

Jana Trdá, CEO společnosti VR LIFE, Volkswagen Firma roku 2024 Moravskoslezského kraje Foto: archiv soutěže

„My děláme rehabilitace ve virtuální realitě, které pomáhají terapeutům při práci s pacienty a pacientům rychleji se uzdravovat. Z pohledu pacienta je to tak, že přijde na rehabilitaci nebo leží v nemocnici na neurologii nebo psychiatrii, je to v podstatě jedno. Přijde terapeut, dá mu na hlavu brýle a zapne mu modul na cvičení, který je vhodný pro toho daného pacienta,“ říká Jana Trdá. Například u horních končetin potřebuje protáhnout ruce a záda, tak chytá motýli. Musí po přesně vymezené dráze, nepustí ho to jinak. Je tam touha pacientů chytit motýla, a tím pádem se protáhnou mnohem lépe, než by se protáhli bez aplikace. „Primárně spolupracujeme s nemocnicemi a velkými zdravotnickými zařízeními, lázněmi a rehabilitačními ústavy. Velká skupina našich klientů jsou také domovy pro seniory, paliativní péče, domácí péče nebo malé rehabilitace,“ přibližuje CEO vítězné firmy.

Od loňského roku, kdy začali prodávat, má na trhu přes 60 licencí. Každých několik týdnů vychází nová verze, aktuálně existuje 31 modulů. Každý modul má navíc různé úrovně obtížnosti. Může cvičit osmdesátiletý senior upoutaný na lůžko i třicetiletý sportovec po úraze. Plus existuje dvanáct prostředí, které si pacient může volit. Pracovní kolektiv je pestrý. „Jednak je to expertní tým, kde jsou lékaři, ergoterapeuti a fyzioterapeuti, kteří říkají, pro jakou diagnózu nebo indikaci jaký pohyb nebo cvičení je důležité. Potom je metodická a projektová skupina, která to zpracuje a přenáší se to do developerského týmu, kde z toho vývojáři udělají dané cvičení. Následně se to testuje u expertního týmu a u pacientů,“ popisuje Trdá. Celá příprava trvá jeden až šest měsíců. Třeba modul na dolní končetiny pro pacienty po výměně kloubů trval půl roku. „Pokud jde o aplikaci, tak připravujeme verzi pro domácnosti. Dále verzi, která bude komunikovat s různým dalším hardwarem, protože už máme požadavky, ať to měří tlak, tep a podobně, aby to zároveň lékaři okamžitě říkalo celkový stav pacienta. Pokud jde o byznysové plány, prodáváme už i v zahraničí a chceme, abychom měli do dvou let všechny státy Evropské unie a mohli jít dále,“ uzavírá Jana Trdá.

Zaměřeno na kraj VINCI Construction CS staví lepší místo pro život Díla Skupiny VINCI Construction CS denně využívají lidé po celé republice. Ulehčují jim život, zpříjemňují trávení volného času, zkrášlují okolí. Najdete je také na území Moravskoslezského kraje. Pracovali jsme na obchvatech Třince a Frýdku­‑Místku, které přinesly zrychlení dopravy mezi Českem, Slovenskem a Polskem i výrazné zlepšení kvality života lidí z regionu. To platí i pro mošnovský obchvat, který umožňuje odvedení dopravy mimo obec a zlepšuje napojení průmyslové zóny Ostrava – Mošnov a také letiště Leoše Janáčka. V minulosti jsme rekonstruovali také tramvajové tratě v Ostravě. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působí ve všech krajích i oblastech činností, od dopravně inženýrských staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. V souladu s principy ochrany životního prostředí se společnosti ze Skupiny ročně podílí až na 2000 malých i velkých projektech, za kterými stojí více než 4000 jejích zaměstnanců a zaměstnankyň. Iveta Štočková,

tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS