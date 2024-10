Zlínský kraj je nerozlučně spojený se značkou Baťa a obuvnickým průmyslem, kterému se daří i v dnešní době. Region je také významným střediskem gumárenského průmyslu nebo výroby nábytku. Významnou roli v regionu hraje rovněž letecký průmysl. Ten reprezentuje kunovický Aircraft Industries, který má více než osmdesátiletou tradici letecké výroby. Dalším výrobcem letadel je ZLIN Aircraft sídlící v Otrokovicích. V kraji se rozvíjejí nejen tyto obory, jak se také ukázalo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo mmcité, a. s.

2. místo JELÍNEK – výroba nábytku, s. r. o.

3. místo TRIDAS Group SE

Firma mmcité se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou 6. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Jiří Červenka

2. místo Martin Vlček

3. místo Darina Rudněvová

Živnostník Jiří Červenka se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou 5. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Darina Rudněvová

Porotu mezi živnostníky nejvíce zaujal statek s hospůdkou Jiřího Červenky. „Letošní vítěz celou porotu zaujal svou energií, kterou do své živnosti dostává. A zároveň nezapomíná vracet přírodě, co mu dala,“ uvedl za porotu Lukáš Kresta z MONETA Money Bank. Mezi firmami na odbornou porotu nejvíce zapůsobila společnost mmcité, která vyvíjí a realizuje městský mobiliář. „Je to firma, která kultivuje a zkrášluje prostředí ve městech. Je silná v tom, co dělá a zaměstnává spoustu lidí v regionu. Zároveň získává i mezinárodní ocenění za svůj přístup k designu,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl také vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. Ve Zlíně získala toto ocenění Darina Rudněvová věnující se výrobě kváskového pečiva.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Zlínský kraj Foto: archiv soutěže

Obnáší to neskutečnou a nekonečnou práci

Jiří Červenka,

MONETA Živnostník roku 2024 Zlínského kraje

Jiří Červenka, MONETA Živnostník roku 2024 Zlínského kraje Foto: archiv soutěže

„Předmětem naší živnosti je takový komplex myšlenek našeho statku, který jsme zachránili před deseti lety. K dnešnímu dni vlastním mlékárnu, která zaměstnává lidi a dodává výrobky po celé Moravě a částečně po celé České republice. Dále je to hospoda, taková turistická, sezónní. Mimo sezónu je to spíše o místních lidech. Dále jsme letos otevřeli obchod s farmářskými potravinami, který máme přímo na statku. Pak je to výroba marmelád a plánujeme bourání a zpracování masa,“ říká Jiří Červenka. Vyrůstal dva domy od statku, to místo měl vždycky rád. Tak nějak si hospodaření vysnil a to se mu splnilo. Podařilo se mu statek koupit a několik let ho spravuje. „Obnáší to neskutečnou a nekonečnou práci. Máme vlastní krávy, protože na pozemcích okolo máme pastviny. Máme tam i koně a další zachráněná zvířata, kterým jsme chtěli pomoci. Kravské mléko zpracováváme ve vlastní mlékárně. Z mléka vyrábíme několik řad výrobků, jako jsou jogurty, zákysy, pomazánky, tvarohové výrobky, nakládané, čerstvé i pařené sýry. Celkem široký sortiment,“ popisuje vítězný živnostník.

K tomu má hospůdku postavenou na rodinné turistice. Lidé si udělají výlet, podívají se na zvířata. Mimo turistickou sezónu přicházejí místní, kteří jsou rádi, že si můžou zajít na pivo. Je to takové místo pro obec, kde se lidé setkávají a popovídají si o každodenních starostech. „My jsme s mlékárnou začínali, když začínal covid. A když končil covid, tak jsme otevírali hospodu, což bylo takové bláznovství. Ale každý takový problém člověka obohatí o další zkušenost a posune ho dál. Sám nevím, co všechno ještě zvládneme. Chtěli bychom přistavět ještě nějaké budovy, rozšířit hospůdku, abychom tam mohli mít i svatby, protože místo je to pěkné. Dále ukázat lidem, jak žijí zvířata, pustit návštěvníky dovnitř do statku, což by mohlo být příští rok,“ přibližuje plány se Statkem Slížany Červenka. Začal spolupracovat i s Kauflandem. Tím, že je na hranici krajů se stal regionálním dodavatel do Jihomoravského kraje i Zlínského kraje.

Design nepatří do galerie, ale do života

Gabriela Mikošková,

místopředsedkyně představenstva mmcité, Volkswagen Firma roku 2024 Zlínského kraje

Gabriela Mikošková, místopředsedkyně představenstva mmcité, Volkswagen Firma roku 2024 Zlínského kraje Foto: archiv soutěže

Zabývá se výrobou, vývojem a prodejem městského mobiliáře. Domácím trhem i dominantním místem výroby je Česká republika. V rámci světa pak má deset dceřiných společností a přibližně 50 dealerů. V Brazílii má dokonce druhou část výroby. Zaměstnává přibližně 250 zaměstnanců. „Firma vznikla, když dva designéři vyhráli designérskou soutěž na autobusové zastávky pro město Zlín. Jelikož zjistili, že návrhy nemá kdo výrobně realizovat, založili si v roce 1994 vlastní značku pro výrobu městského mobiliáře. Letos tedy slavíme 30 let od založení firmy. Postupně jsme expandovali v rámci V4, poté začali vznikat další pobočky v rámci Evropy, později i v USA,“ říká Gabriela Mikošková. V Česku přibližně 50 % zákazníků osloví společnost napřímo, jelikož její třicetiletá historie už něco znamená. V rámci ostatních zemí je to individuální. Spolupracuje s řadou renomovaných architektů, obcemi a městy, školami i developery. „Aktuálně sídlíme v Uherském Hradišti, výrobu máme ve Veselí nad Moravou. Nyní jsme ve fázi budování zcela nového moderního areálu, kde bude relokováno jak sídlo, tak výroba pod jednu střechu. Bude to v rámci Zlínského kraje. Ještě úplně nemáme určenou finální destinaci.

V loňském roce jsme provedli akvizici společnosti Kovostal a věřili jsme ve sloučení výrob právě do tohoto areálu. V posledních měsících však registrujeme nároky na zvýšení našich výrobních kapacit a zjišťujeme, že tato variantu nemusí být dostatečná. Pracujeme tedy i s dalšími variantami,“ doplňuje technická ředitelka a místopředsedkyně představenstva. Výzvou je zdokonalovat se. Vyrábět krásné a dlouhodobě kvalitní produkty. „Veřejný prostor si to zaslouží. Klade nám však náročné podmínky – má mnoho rozdílných uživatelů – ženy, muže, děti, důchodce, zvířata, vandaly, milence, pouliční umělce a další. Panují v něm různé klimatické podmínky. Vyrobit tedy produkt s kvalitním designem, co vydrží sloužit léta, to je náš cíl, ze kterého neslevíme. Design nepatří do galerie, ale do života,“ uzavírá Gabriela Mikošková.

