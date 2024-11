S bezmála čtvrtinovým podílem na celkovém hrubém domácím produktu je Hlavní město Praha ekonomickým tahounem země. Stojí za tím mimo jiné rozvoj elektrotechnických oborů, výroba informačních a měřicích zařízení a výpočetní techniky, stejně jako farmaceutický průmysl nebo cestovní ruch a na něj navázané služby. Zdejší podnikání dokáže překročit vnitrostátní dosah a zaznamenat i mezinárodní úspěchy. To se také ukázalo na vyhlašování výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo CONTEG, spol. s. r. o.

2. místo CALBUCO s. r. o.

3. místo DNAi, s. r. o.

Firma CONTEG se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Jana Polová

2. místo Veronika Mocová

3. místo René Prášil

Živnostnice Jana Polová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Kateřina Kufová

Porotu mezi živnostníky nejvíce zaujala zlatnice Jana Polová. „U vítězné zlatnice je skvělé, že dává prostor i učňům. Představuje určité vyvážení mezi hlavním proudem mladých lidí, kteří směřují do kanceláří a tradičním řemeslem,“ okomentoval vítěze za porotu Bohumil Vaníček z MONETA Money Bank. Mezi firmami bodovala společnost CONTEG vyrábějící rozvaděče a řešení pro výstavbu datacenter. „Je to lídr na trhu IT rozvaděčů, který přináší unikátní a nová řešení po celou dobu své působnosti. To ho činí úspěšnou a etablovanou firmou, která má i v budoucnosti potenciál dále růst,“ okomentoval volbu poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl také vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. V Praze získala toto ocenění Kateřina Kufová se svým školením soft skills za asistence koní.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Hlavní město Praha Foto: archiv soutěže

Zlatničina je celoživotní škola

Jana Polová,

MONETA Živnostník roku 2024 Hlavního města Prahy

Jana Polová, MONETA Živnostník roku 2024 Hlavního města Prahy Foto: archiv soutěže

„Jsem zlatnice, mám zlatnický obchod a věnuji se tomu řemeslu skoro 30 let. Úplné začátky byly asi v mých osmi letech, kdy jsem navlékala korálky doma všem příbuzným a známým a hlavně sobě. A pak jsem se k tomu dostala po střední škole. Chtěla jsem dělat něco rukama, zlatničina mě lákala a vystudovala jsem nástavbové studium a od té doby tuhle práci dělám a neskutečně ji miluji,“ říká Jana Polová.

Řada zlatnických technik s novými technologiemi bohužel zaniká. Využívá při výrobě moderní technologie, ale je potřeba zapojit i klasickou šperkařinu. „Já i učňům, kteří ke mně chodí, vždycky říkám, že zlatničina je celoživotní škola. Je to o tom, že i když tu práci dělám už skoro 30 let, stále se setkávám s věcmi, které dělám poprvé. Třeba renovace určitých starožitných šperků. Neznáme staré technologie úplně do puntíku, z jaké síly materiálu jsou některé šperky vyrobené, takže je to celoživotní učení se. Proto je to tak náročné, ale na druhou stranu tak krásné,“ popisuje vítězná živnostnice. Snaží se pro klienty udělat, co je v jejích silách, ale někdy je šperk neopravitelný. Co se stává častěji, oprava je pro klienty finančně náročná a nechtějí peníze do opravy investovat. Má malý kolektiv čtyř kolegyň, se kterými se báječně doplňují. „Lidé většinou chtějí to, co někde vidí. Například když nějaká moderátorka vynese nějaký šperk do společnosti nebo nějaká herečka se objeví se šperkem v seriálu, tak potom to chtějí všichni. Ale já vždycky říkám, každému sluší něco jiného a snažím se na lidi nahlédnout z komplexního hlediska a doporučit, co by slušelo jim. To, co podtrhne jejich osobnost,“ přibližuje Polová. Je to o tom nechtít prodat jen to nejdražší. I svým prodavačkám říká, není důležité, jestli prodáte stříbrný nebo zlatý řetízek, ale je důležité, aby zákazník odcházel spokojený. „Muži málo nosí šperky, ale zase když už, tak chtějí něco originálního, takže pro mě je to většinou výzva. Muž, když přijde, že chce něco vyrobit, tak je to opravdu, že s ním tvoříme šperk, aby podtrhl jeho osobnost, byl v tom jeho osobní příběh. To je na tom to zajímavé,“ dodává Jana Polová.

Rozvaděče jsou základní stavební kameny všech datových center

Vít Voláček,

předseda představenstva CONTEG Group, Volkswagen Firma roku 2024 Hlavního města Prahy

Vít Voláček, předseda představenstva CONTEG Group, Volkswagen Firma roku 2024 Hlavního města Prahy Foto: archiv soutěže

Firma působí ve více než 60 zemích, má 10 poboček po světě. Hlavními obory jsou výroba IT a průmyslových rozvaděčů, chlazení pro datová centra, komplexní energododávky a v neposlední řadě vlastní síť výdejních boxů v České republice. „Průmyslový rozvaděč je jakýkoli rozvaděč, který máme jak ve svém bytě, tak v celém domě, případně v továrně. Takové nejjednodušší řešení je skoro ve všech filmech typu Mission: Impossible, všude tam vidíme skříň, ve které bliká plno světýlek, tak to jsou datové rozvaděče. Jsou to základní stavební kameny všech datových center,“ říká Vít Voláček.

Historie firmy začala v roce 1998, kdy společně s otcem a následně s bratrem založili firmu CONTEG a to z toho důvodu, že se svou distribuční firmou trpěli nedostatkem IT rozvaděčů, které nebyli stávající výrobci schopni dodat. „Obchodní plán byl vyrábět maximálně 100 rozvaděčů za měsíc, to je nějakých 1200 za rok a v dnešní době vyrábíme klidně i 50 tisíc ročně,“ popisuje předseda představenstva CONTEG Group. Působí na evropském trhu, trhu středního Východu a Afriky. Její výhodou je o něco větší flexibilita, než mají nadnárodní společnosti, určitá vylepšení, která velcí výrobci nejsou schopni poskytnout. „My se všude snažíme být globální, ale působit jako domácí firma. V zemích Evropy i středního Východu máme za ředitele místní lidi. Jsme přizpůsobeni lokální mentalitě a snažíme se k tomu přidat kvalitu středoevropské výroby,“ popisuje Voláček. Před dvěma lety koupili většinový podíl v jedné z nejtradičnějších firem na výrobu IT rozvaděčů ve Španělsku, a tím pádem se rozšířili na Pyrenejský poloostrov, kde se dnes snaží posílit tak, aby byli největším dodavatelem IT rozvaděčů v rámci Španělska a Portugalska. Hlavní výzvou oboru je především snižování uhlíkové stopy v datových centrech. „Množství datových center extrémně stoupá, takže všichni zjišťují, jak ušetřit spotřebu energie, jak efektivněji chladit, vymýšlejí se různé modely na všechna datová centra tak, aby se ušetřilo každé procento,“ dodává Vít Voláček.