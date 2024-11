Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemický průmysl a pochopitelně výroba aut. Zemědělská výroba a potravinářský průmysl zase těží z vynikajících podmínek zejména v oblasti Polabí. Rozlohou největší a také nejlidnatější kraj je rychle rostoucí ekonomikou s nízkou nezaměstnaností, svým zaměřením patřící k nejvyspělejším v rámci celé střední Evropy. To se také ukázalo i na krajském vyhlašování uznávaných podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.

Fakta Volkswagen FIRMA ROKU 2024

1. místo HRDLIČKA spol. s. r. o.

2. místo Stabilplastik, spol. s. r. o.

3. místo Noivion Coating s. r. o.

Firma HRDLIČKA se bude o celorepublikový titul Volkswagen Firma roku 2024 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2024

1. místo Zlata Otavová

2. místo Hana Hindráková

3. místo Eva Lišková

Živnostnice Zlata Otavová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2024 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2024

Eva Lišková

Odbornou porotu nejvíce zaujala cukrářská technoložka Zlata Otavová. „Zaujala mě díky svým výsledkům, zejména 600 tisícům dortů, který vyvíjela pro rakouského zákazníka, prodaných za jeden den. To je neuvěřitelné číslo, a to sladké příliš nejím,“ uvedl člen poroty Milan Silný z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost HRDLIČKA, která je poskytovatelem v oblasti geomatických služeb. „Je to stabilní firma, která působí v oboru geomatiky mnoho let. Zaměstnává spoustu lidí a zároveň je pro ni podstatné téma udržitelnosti prostřednictvím fotovoltaických panelů a dále hybridních vozidel, což je vlastní i značce Volkswagen,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volks­wagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří ve svém oboru dlouhodobě podnikají a jsou své práci zcela oddáni. Ve Středočeském kraji získala toto ocenění Eva Lišková, která vyrábí modelované dorty.

Vyhlašování Volkswagen Firma roku 2024 a MONETA Živnostník roku 2024, Středočeský kraj

Je to takový balíček cukrářské alchymie

Zlata Otavová,

MONETA Živnostník roku 2024 Středočeského kraje

Zlata Otavová, MONETA Živnostník roku 2024 Středočeského kraje

Všeobecně se dá říci, že se věnuje cukrařině, byť to není v takovém tom slova smyslu, který si lidé představí. „Je to napříč tím oborem, od vývoje dortů na zakázku pro firmy nebo jejich implementace do výroby, pomoc s projektováním výroben a pomoc s výběrem správných technologií a jejich implementace do výroby. Pomáhám firmám i s efektivitou,“ říká Zlata Otavová. Sedmnáct let pracovala v korporátu, ale už předtím k oboru od malička tíhla. Už babička pekla, ona se dívala do misky a bavilo jí, jak se obsah mění a možná to byl impuls, že nezůstala u klasické cukrařiny. Cukrařinu pak vystudovala. „Všechno je to propojené. Technologie se týkají spíše toho rozumět, co se děje a jak fungují suroviny. Ale také rozumět strojům, v čem vám pomůžou. Tam zase narážím na to, že zavedené recepty musíme měnit a přizpůsobovat strojním technologiím. Je to takový balíček cukrářské alchymie,“ popisuje vítězná živnostnice.

Je za tím především její samostudium. Potravinářská škola naučí rozumět surovinám, ale to není všechno. „Mám přátele, kteří jsou vývojáři s potravinářskou VŠCHT, ale když jsme dělali vývoj pro nějakého zákazníka, tak jejich problém byl ten, že rozuměli jednotlivým surovinám, ale nechápali, když jsem jim já, jako ten, kdo to míchá do směsi, řekla, co od toho potřebuje. Jsem hrozný šťoura, když něčemu nerozumím, tak se o to začnu zajímat, začnu to studovat, nahlédnu hodně pod pokličku. To mě také hodně nasměrovalo,“ přibližuje Otavová. Má klienta i v Rakousku, s nímž se potkala, když ještě pracovala v korporátu. Posledních pět let pracovala pro zahraničí, pro země bývalé Jugoslávie. To bylo její teritorium, které si vzala jak obchodně, tak jako technolog. „Přijela jsem, měla jsem nápad, poskytovala komplex služeb. A když jsem odešla, tak jsem po nějaké době zveřejnila na sociálních sítích, že se pouštím na volnou nohu. A tenhle klient, když to zjistil, tak mě okamžitě kontaktoval a chtěli spolupráci. Chtěli mě stáhnout pod sebe, ale já jsem řekla ne a vyjednala si podmínky. To mně vlastně nakoplo kariéru,“ uzavírá Zlata Otavová. Sama zákazníky nikdy neoslovovala a nehledala.

Edukace českých inženýrů a technická tradice v našem oboru je silná

Martin Hrdlička,

jeden z jednatelů společnosti HRDLIČKA, Volkswagen Firma roku 2024 Středočeského kraje

Martin Hrdlička, jeden z jednatelů společnosti HRDLIČKA, Volkswagen Firma roku 2024 Středočeského kraje

Společnost byla založena v roce 1991. Postupně se rozrůstala, v současné době zaměstnává téměř 200 lidí. V loňském roce udělala rekordní obrat 600 milionů korun při ziskovosti 150 milionů korun. „Bylo to dané dlouhodobým budováním firmy a zakázkového portfolia, takže loňský rok byl jakousi sklizní,“ říká Martin Hrdlička. Vyvíjí řešení pro oblast digitalizace hlavně výstavby a správy majetku klientů v oblasti geografických informačních systémů. „Nejde o čistou geodézii, jakou mají lidé představu, že buď je geodet na stavbě, běhá v pohorkách a s tyčkou, což je velmi klamná představa o té práci, nebo dělá někomu geometrický plán. Ten obor je mnohem širší, náročnější, digitalizovanější, je to vysoce odborná práce,“ přibližuje jeden z jednatelů vítězné společnosti.

Už jeho prapradědeček byl první geodet v rodině. Jako největší oborová firma se snaží být odpovědnou, založili Asociaci podnikatelů v geomatice, která prosadila například změnu ve stavebním řízení ve smyslu jasného definování role autorizovaného zeměměřičského inženýra. Výraz geomatika nevymyslel on, ani asociace. V některých zemích se používá delší dobu. Je to výraz, který reflektuje posun oboru geodézie a jeho přesah do oblasti informatiky a geoinformačních systémů a správy dat. Postupně se výraz zabydluje i v legislativě a povědomí veřejnosti. Má úspěšnou dceřinou firmu na Slovensku, také v Kyjevě. „Co se týče Ukrajiny, tak tam je dvojí pohled. Zaprvé jsou tam velmi kvalifikovaní lidé, kteří bohužel pod palbou žijí v hrozných podmínkách a my jim tam tu práci dávat chceme. A navíc se ukazuje, že je tam řada schopných lidí, kteří chtějí pracovat, naproti tomu v Česku není penetrace pracovitými lidmi stoprocentní. Až se tam situace uklidní a začne se budovat infrastruktura, tak tam chceme přivézt know­‑how, například technické mapy tak, aby se to v městech na Ukrajině budovalo z gruntu správně. Snažíme se pracovat i v západní Evropě, tam konkurence například z oblasti Indie je pro nás velká, nicméně se ukazuje, že edukace českých inženýrů a technická tradice v našem oboru je silná,“ uzavírá Martin Hrdlička.

Zaměřeno na kraj Jaké aktivity Středočeského kraje podporující malé a střední podnikání v regionu byste vyzdvihla? Jako kraj podporujeme malé a střední firmy, startupy a výzkumné projekty především díky Středočeskému inovačnímu centru (SIC), jehož jsme zřizovatelem. SIC podporuje podnikatele nejen finančně, ale poskytuje i odborný mentoring a pomáhá navázat nové obchodní spolupráce a zapojovat firmy a inovátory z různých oborů do nových sítí i v mezinárodním měřítku. Loni díky němu středočeské firmy získaly více než 20 milionů korun například na vývoj nových technologií a inovaci produktů. Majitelé a ředitelé firem loni také využili více než 1700 hodin mentoringu s experty SIC zejména v oblasti obchodní strategie, vývoje produktu či marketingu. SIC také výrazně pomáhá zakladatelům technologických startupů v jejich počáteční cestě a některé z nich se již úspěšně prosadily na globálních trzích. Skrze SIC Středočeský kraj podporuje rozvoj inovačního prostředí například programem MERIT, který zapojuje do aplikovaného výzkumu v regionu desítky excelentních vědců ze čtyř kontinentů, kteří pracují na objevech řešících společenské problémy, jako je léčba rakoviny nebo energetická nezávislost budov. Petra Pecková

hejtmanka Středočeského kraje