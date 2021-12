Jiří S. z Otrokovic nechal po letech podnikání, IT firmu na firemní účetní software před dvěma roky prodal a nyní se věnuje své nové rodině, přestavbě domu a sportování. A místo pracovních porad a schůzek s klienty teď občas tráví čas investováním a telefonáty s osobním bankéřem.

„I když už teď nechodím do kanceláře, nemohu říci, že bych se nudil. A za uplynulý rok jsem rozhodně nezchudl,“ říká bývalý podnikatel, dnes spíše investor.

Sedmapadesátiletý Jiří, kterých nechtěl zveřejnit své příjmení, patří mezi takzvané dolarové milionáře. Je to tedy člověk disponující vedle ostatního majetku také volnými penězi v objemu nejméně 23 milionů korun. Názory a chování takto bohatých lidí sleduje už 11 let Wealth Report, unikátní průzkum česko-slovenské privátní J&T Banky. A právě Jiřího příběh reprezentuje změny, kterými bohatí v Česku procházejí. Letošní Wealth Report zejména ukázal, že se mění způsob, jak bohatí o svůj majetek pečují.

Dolarových milionářů je v Česku podle některých odhadů asi 35 tisíc a přibývají. Wealth Report, postavený na dotaznících a rozhovorech, dokládá, že typický český milionář je muž ve věku kolem 53 až 55 let. Jde převážně o podnikatele, kteří se do budování vlastního byznysu vrhli na začátku 90. let a nyní stojí před otázkou, komu firmu předat, případně jak naložit s penězi z podnikání.

Alena Tkáčová, obchodní ředitelka v pražské J&T Bance, zdůrazňuje, že nejistá doba a přibývající roky dělají z někdejších podnikatelů investory. To je i případ zmíněného pana Jiřího. Za peníze z prodeje firmy koupil dům, dvěma dětem z prvního manželství přispěl na byty a zbylé prostředky rozdělil a různě investoval. Letos se mu nejvíc vyplatila investice do českých a zahraničních akcií, mezi kterými nechyběly tituly jako ČEZ, Microsoft nebo Apple. Toto akciové portfolio se mu v tomto roce zhodnotilo asi o třicet procent.

Právě akcie přispěly v uplynulém roce největší měrou k tomu, že jmění českých dolarových milionářů rostlo. Z průzkumu vyplývá, že v akciích má peníze osm z deseti tuzemských milionářů. Akcie těchto lidí tvoří okolo 20 procent jejich investičních portfolií.

Řada dotazovaných se o akcie začala zajímat až v nedávné době, když hledala příležitost, jak ochránit bohatství před inflací. Přibližně pro polovinu z nich se investování dokonce stalo koníčkem.

Patrný je ale také příliv milionářů, kteří zbohatli v oblasti nové, digitální ekonomiky a internetu a k investování mají blíž než starší generace.

Podle Tkáčové všichni tito lidé nyní nejvíc řeší právě zrychlující inflaci. Překotný růst cen znehodnocuje peníze ležící ladem na účtech, zatímco ceny akcií nebo nemovitostí rostou.

„Nejvíc mezi nimi určitě rezonují inflace, aktuální dění na trzích a budoucí vývoj. Inflaci označují jako největší hrozbu pro své bohatství a majetek,“ říká Tkáčová, která ve své pozici přichází do každodenního styku s movitými klienty banky. „Chtějí se s námi především bavit o tom, jak svůj majetek uchovat, ochránit, jak zkrátka kvůli inflaci neztratit investiční sílu a nezchudnout.“

Inflační vlna, kterou v současnosti řada ekonomik prochází, souvisí s omezením výroby během pandemie a s narušením dodávek během následného oživení. K tomu se v závěru roku přidává i růst cen surovin a energií, zejména elektřiny a plynu. V Česku meziroční míra inflace v říjnu vyskočila na 5,8 procenta, což je nejvyšší tempo za posledních 13 let, a podle odhadů České národní banky dojde v prvních měsících příštího roku ještě ke zrychlení nad sedm procent.

I Jiří z Otrokovic má se současnou inflací osobní zkušenost, neboť rekonstruuje starší dům. „Ta stavba se mi prodražuje prakticky před očima a musím říci, že mě to hodně zaskočilo,“ říká.

Jaroslav Cír, sociolog z agentury Perfect Crowd, která pro J&T Wealth Report vytváří, si všímá, že se čeští milionáři vztahem k investicím už začínají přibližovat tomu, co běžně dělají bohatí lidé v západních zemích. Už nedávají peníze jen do vlastní firmy, případně do nemovitostí. To podle Círa souvisí mimo jiné s vlivem dětí nebo mladších kolegů, kteří objevili on-line platformy pro investování jako Robinhood či Revolut. „Pak se o tom začnou bavit se svými bankéři, po kterých chtějí, aby jim investice do akcií zprostředkovali. Už to nejsou jen podílové fondy a dluhopisy, jako tomu bylo dříve, kdy se od akcií dávaly spíše ruce pryč,“ soudí Cír.

Zpráva ukazuje, že tuzemští milionáři jsou stále spíše konzervativními investory, i když je inflace nutí se riziku více otevřít. Největší zhodnocení stále očekávají od nemovitostí, také věří investicím do stavebních pozemků. Stavební pozemky dokonce téměř polovina respondentů zařadila mezi tři nejlepší investice z pohledu očekávaného výnosu. Podle názoru movitých lidí pozemky prorostou rychleji než inflace, protože stále trvá vysoká poptávka po vlastním bydlení.

Proto mezi top investice respondenti také řadí nemovitosti na bydlení. Za atraktivní příležitost je označilo 31 procent dotázaných. Co do přitažlivosti se ve sledovaném období propadlo zlato, zřejmě kvůli poklesu jeho ceny. Zatímco v roce 2020 mu věřila přibližně pětina milionářů, letos už to bylo jen osm procent. Zato kryptoměny a hlavně bitcoin rostly na oblibě, z loňských šesti procent ho jako nadějnou investici označilo 16 procent respondentů.