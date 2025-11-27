Proč jsou bohatí lidé bohatí a chudí jsou chudí? Málokteré téma vzbuzuje takovou zvědavost, jako právě pochopení, proč někdo uspěje a druhý ne. Naštěstí jsou k dispozici data, studie a výzkumy, které se pokusily zmapovat, co rozhoduje, jestli se člověk dokáže posunout ze své úrovně bohatství výš. Dokonce i v Česku probíhá dlouhodobý výzkum, který nabízí dílčí odpovědi. Prošli jsme proto tisíce dat, pročetli studie a přinášíme odpověď, proč je někdo bohatý a druhý chudý. Pozitivní je, že člověk má možnost to sám ovlivnit.
Co se dočtete dál
- Co má vliv na to, jestli je člověk chudý, nebo bohatý a které vlastnosti si osvojit.
- Vyzkoušejte si kvíz, který ukazuje, jestli přemýšlíte spíše jako bohatý, nebo běžný Čech.
