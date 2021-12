Válečník vkročí do kovárny s mečem v ruce. Pak zbraň podá kováři a řekne: „Pronajímej ho za jeden token na den, příští měsíc se zastavím pro utržené peníze.“ Takhle nějak může s trochou představivosti za pár let vypadat hraní her na blockchainu. Vydělávání peněz skrze takzvané nenahraditelné tokeny (NFT), které si hráči coby předměty prodávají či pronajímají, je už dnes miliardový byznys, a to jsme podle analytiků teprve na začátku. A i když zní příklad blockchainového obchodování ze hry World of Warcraft možná bizarně, realitě je blíž, než si mnozí myslí.

Hodnota obchodování s tokeny s nenahraditelným kódem dosáhla v srpnu letošního roku částky 22 miliard dolarů. Právě kód je tím, co dodává předmětům cenu v reálném světě. Jak vysvětluje Pavel Přecechtěl, odborník na kryptoměny, v podcastu Krypto Insider: „Pokud se vám podaří ulovit předmět, jehož existuje 100 kusů, a hru hraje 20 milionů uživatelů, jde o velmi cennou věc. Cena se může vyšplhat až na desítky tisíc dolarů.“ Řada on-line her jako World of Warcraft nebo Diablo je navíc do jisté míry postavená na sběru speciálních herních předmětů, což ve chvíli, kdy tyto předměty budou zhodnocené finančně, dodává hře nový rozměr.

