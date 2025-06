Dar bitcoinů v hodnotě jedné miliardy státu od Tomáše Jiřikovského už stál místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). A i když se hájí, že vše proběhlo podle zákona, podle expertů ministerstvo chybovalo. „Přijde mi, že tam něco strašně nehraje. I když to může být i nekompetence,“ říká Radim Kozub z advokátní kanceláře Blockchain Legal. Ta se mimo jiné specializuje na poradenství firmám v oblasti dodržování pravidel proti praní špinavých peněz přes kryptoměny. V současné době to podle něj vypadá, že ministerstvo nic nelegálního neudělalo. Ale to se může změnit, až nějaký soud rozhodne, že prostředky z nelegálního tržiště, které stát obdržel, pocházejí z prodeje drog. „Každý má nějakou povinnost k obezřetnosti. Dle zákona je trestné legalizovat výnosy z trestné činnosti, ať už úmyslně nebo z nedbalosti,“ říká Kozub.

Jak vnímáte jako právník to, co se nyní děje kolem bitcoinů darovaných státu Tomášem Jiřikovským?

Pro mě je hodně zajímavá rovina rozporu mezi striktně právním pohledem a tím řekněme hodnotovým, etickým či politickým. Dnes to vypadá tak, že na straně státu se toho zatím právně moc neporušilo nebo možná vůbec nic. To se ještě dozvíme. Minimálně se neporušily předpisy, které slouží k ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, takzvaná AML legislativa.

