Představa, že prát peníze přes kryptoměny je jednoduché, dávno neplatí. Všechny velké kryptoměnové burzy a směnárny dnes používají velmi propracované systémy, jak zkontrolovat vaší identitu, původ vašich prostředků i to, jak jste k nim přišli. „Vidíme to i na případu, který se nyní odehrává v České republice, kdy relativně sofistikovaný uživatel nebyl schopen vyprat větší množství prostředků, aniž by vzbudil pozornost policie,“ říká v rozhovoru pro HN Jarek Jakubček, detektiv zaměřený na kybernetický zločin. Naráží tím na bitcoinovou kauzu a rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

V současnosti je Jakubček hlavním školitelem investigativního oddělení největší kryptoměnové burzy světa Binance. Dříve působil například u Irské národní policie nebo vyšetřoval kyberkriminalitu u Europolu.

HN: U veřejnosti převládá názor, že se přes kryptoměny velmi lehce perou peníze. Je to pravda?

