Potkal se průmyslový designér a vyučený zdravotní technik s mužem, který v 90. letech mimo jiné krátce prodával vysavače a ještě před pár lety šéfoval v Rakousku marketingu Opelu.

Nebojte se, není to začátek vtipu, ale počátek příběhu značky, která se stala hitem u rodičů a dětí nejen v domovském Rakousku. Loni 230 tisíc vyrobených kol, letos to bude okolo 300 tisíc. Přitom ještě v roce 2015 to bylo pouhých pět tisíc.

Od prvních montáží ve vídeňské garáži před osmi lety vyrostla značka Woom ve firmu, k jejímž investorům dnes patří i majitelé sítě prodejen s oblečením C&A a na kolech s logem Woom jezdí i děti zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, jak se před časem na této síti pochlubila jeho manželka Priscilla Chanová.

Woom je se svými barevnými – a upřímně řečeno ne zrovna levnými – dětskými koly jednou z nejrychleji rostoucích cyklistických značek v Evropě. A znát je to i při pohledu na česká hřiště a cyklostezky.

