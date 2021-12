Už od září má McDonald’s pro Česko a Slovensko nového ředitele. Dan Camp, který vystřídal Tomasze Ragacze, je vůbec první Američan, který tuzemskou část fastfoodového řetězce vede. „Chtěl bych, abychom se stali trhem, od kterého se budou další země učit, jak to správně dělat,“ říká v prvním rozhovoru pro česká média Camp, který v McDonald’s začínal jako brigádník.

HN: Do vedení McDonald’s pro Česko a Slovensko přicházíte po více než třiceti letech v USA. Celou dobu jste pracoval pro stejnou společnost, jaké všechny pozice jste prošel?

Stejně jako několik mých kolegů i já jsem začínal, když mi bylo 16 let. Tehdy v létě jsem obědval v McDonald’s a tamní majitel, franšízant, se ptal některých lidí stojících ve frontě, jestli by nechtěli práci, a zeptal se i mě. Já odmítl, ale moje máma, se kterou jsem ve frontě stál, odpověděla, že práci chci. Zatímco jsme jedli, vyplnil jsem přihlášku a udělal jsem krátký pohovor s majitelem. A protože moje máma seděla vedle mě, najal nás vlastně oba. Mamka byla učitelka ve škole, přes léto nepracovala, takže první léto jsme tak pracovali spolu. Ona se po prázdninách vrátila k práci ve škole, já zůstal celou střední. Dělal jsem vše, přijímal objednávky, vedl směnu a podobně. Následně jsem dohlížel na víc restaurací našeho majitele, konkrétně na pět podniků. Dalo mi to hodně, i díky tomu, že jsem začínal u franšíz a dnes v Česku všechny restaurace spravují franšízanti. Myslím, že s nimi dokážu lépe komunikovat, protože sám mám zkušenost s tímhle typem podnikání.

