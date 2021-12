Do konce roku musí ministerstvo zemědělství odeslat do Bruselu dokument, který na pět let určí, jak bude Česko rozdělovat evropské dotace zemědělcům. A také co od nich za darované peníze bude chtít v oblasti péče o půdu, krajinu a přírodu.

Takzvaný Strategický plán k rozdělení desítek miliard korun pro roky 2023 až 2027 už má Česko připravený. Sepsalo jej ministerstvo zemědělství ještě pod vedením bývalého ministra Miroslava Tomana (ČSSD) z vlády Andreje Babiše (ANO).

Ekologické organizace a někteří vědci ale v pondělí poslali novému ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) a jeho nástupci Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL) otevřený dopis, ve kterém na ně apelují, aby plán před odesláním do Bruselu přepracovali. V některých ohledech je totiž v rozporu s tím, co nová vláda slibuje ve svém programu.

Nominant na post ministra zemědělství Nekula, který zatím nebyl jmenovaný kvůli nákaze covidem a resortu by se měl ujmout v prvním lednovém týdnu, HN sdělil, že dělá vše pro to,

aby se navržený Strategický plán změnil.

