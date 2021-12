Česká národní banka (ČNB) zakončí rok s hlavní úrokovou sazbou o více než tři procentní body výše, zatímco ta evropská (ECB) vyčkává a nechce o zvyšování úroků v dohledné době ani slyšet. Těžko hledat větší rozpor. Proč ECB vůbec nereaguje? To se nebojí, že inflační tlaky vybublají? Spoiler na začátek – není to primárně o italských dluzích.

ECB nevěří, že je inflace dostatečně robustní a inflační očekávání dost silná. Přijde-li vám to s nejvyšším číslem růstu cen od devadesátek divné, vzpomeňte, že ECB strávila poslední dekádu oživováním inflace. Za tímto cílem zašla hodně daleko – masivní nákupy dluhopisů, záporné úrokové sazby a cílené půjčky, ale inflace ne a ne se odlepit ode dna. Byla v průměru pouze mírně nad jedním procentem. Dnešní, skoro pětiprocentní inflace však není ve Frankfurtu důvod oslavovat. Není to ta inflace, kterou by chtěli vidět. Růst cen tažený zdražením energií a zadřením logistických řetězců nelze považovat za splněnou misi. S takovou inflací hrozí, že zafunguje jako navýšení daní, kdy ceny dočasně vyskočí, což oslabí ekonomiku a poptávkové inflační tlaky.

