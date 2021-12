V Číně se otřásá v základech realitní trh. Krachují developerské firmy, další jsou v ohrožení. Developeři mohutně stavěli na dluh a ty je nyní dohánějí. Hlavním aktérem realitní krize je největší čínský developer Evergrande, který dluží v přepočtu 6,6 bilionu korun, což odpovídá zhruba trojnásobku českého státního rozpočtu. Čínské úřady na to reagují přísnější regulací, jež ztěžuje přístup k úvěrům. A zahájily vyšetřování. „Rizikem pro Evropu je snížení globálního ekonomického růstu, což bude důsledkem toho, jak se Čína bude vyrovnávat s nerovnováhami způsobenými svým realitním sektorem,“ říká v rozhovoru s HN Alicia García-Herrerová, hlavní ekonomka společnosti Natixis pro Asii a Pacifik a členka výzkumného institutu Bruegel.

HN: Existuje riziko, že v Číně propukne realitní a možná i bankovní krize?

Neřekla bych, že jde o krizi, spíše o snahu omezit a kontrolovat realitní sektor, který je opravdu mnohem větší, než je nutné. Důsledkem je, že se pro řadu příštích let sníží růst čínské ekonomiky.

HN: Jaké kroky podnikají čínské úřady z hlediska regulace?

Čínské úřady si došláply na financování realitního sektoru. To je právě důvod toho, proč sledujeme tak bouřlivý vývoj. V reakci na to pak úřady trochu povolily, a to poté, co se dramaticky zvýšilo množství developerů, kteří zbankrotovali.

