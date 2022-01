Česko ještě nikdy nezažilo tak masivní rozplétání korupce a klientelistických vazeb, jaké se v lednu rozjíždí v Brně. U jihomoravských soudů míří do finále hned několik klíčových kauz odhalujících masivní propojení brněnského byznysu, politiky, podsvětí, ale i samotné policie.

„Měl jsem z chování představitelů firem pocit, že se jedná o již zavedený systém.“ Tuto větu pronesl před třemi roky při policejním výslechu bývalý vedoucí správy nemovitostí městské části Brno-střed Petr Kosmák. Policisté ho vyslýchali v souvislosti s rozsáhlou korupční kauzou Stoka, v níž je nyní obžalován.

Úředník tehdy detektivům objasňoval, jak je možné, že 90 procent všech podnikatelů soutěžících ve veřejných tendrech radnice pod vedením hnutí ANO bez protestů a s naprostou samozřejmostí platilo za zisk zakázek provize, které od nich sám vybíral. Podle Kosmáka byli podnikatelé a živnostníci na fungování v korupčním mechanismu prostě zvyklí.

V kauze Stoka má závěrem ledna padnout první nepravomocný rozsudek. Hlavním obžalovaným je v ní někdejší vlivný politik brněnského hnutí ANO a exmístostarosta radnice Brno-střed Jiří Švachula. Za machinace s městskými zakázkami mu hrozí až 14 let vězení. Kromě něj stojí před soudem dalších deset lidí a dvě firmy.

Brněnský krajský soud ale rozklíčoval pouze část rozvětveného případu. Do detailu se totiž zatím zabýval právě „jen“ klientelistickou sítí kolem Švachuly. Detektivové ale i nadále prověřují brněnské městské firmy, které hospodaří s deseti miliardami ročně. Právě v nich má dosud fungovat korupční systém „nepředstavitelného rozsahu“. Řekl to státní zástupce Radek Mezlík, který měl až do loňska šetření obou větví kauzy na starosti.

Podle něj se jedná o další historicky hluboce zakořeněnou chobotnici. Tyto společnosti podle něj řídí lidé napříč politickým spektrem. Opírá se přitom o četná svědectví, podle kterých se zakázky manipulovaly ještě dřív, než se Švachula a hnutí ANO v Brně vůbec prosadili. Tedy v době, kdy jihomoravské metropoli vládla ODS spolu s ČSSD.

Uvedl to při výslechu třeba brněnský podnikatel Basman Jaza. Ten je sám aktuálně ve vězení za daňové podvody v jiné kauze a ve Stoce figuruje jako svědek. „Švachula začal řešit zakázky, když převzal starý systém z doby, kdy vládla ČSSD a ODS,“ vypověděl Jaza.

