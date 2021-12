Kdo vchází mnou, nechť naděje se zhostí, „uvítací“ nápis na bráně Dantova Pekla by si mohla dát na svá průčelí všechna světová letiště. Cestovní ruch v druhém roce pandemie připomíná všechno, jen ne ruch nebo cestování. Poslední dny roku situaci zhoršily ještě víc: na jedné straně tu jsou aerolinie, které musely zrušit stovky letů kvůli nemocným pilotům a stevardům obou pohlaví. Na druhou stranu svět ovládla panika z varianty omikron, takže na poslední chvíli si musí zajistit testování nejen ti, kteří prošli nemocí covid-19 či mají dvojité očkování, ale i ti, kteří už zvládli obojí a nehrnou se do další posilující dávky. Protože ta je aktuálně to jediné, co řada zemí vůbec uznává. Platí to pro všechny bez výjimky. Včetně těch, kteří se vracejí – evidentně nevítaní – domů.

