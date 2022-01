V pohádce O lakomé Barce od Jana Wericha se děti modlí, aby Barka nebyla tak lakomá, závistivá a neučesaná... a aby nežrala žížaly, Barka to poslouchá, až z toho nakonec spadne ze židle. Ale nic z modliteb se nakonec nesplní. Stejně bychom se mohli modlit za spoustu věcí v našem školství. Aby děti byly lačné se učit, aby děti nezlobily učitele a učitelé děti, aby se děti nešikanovaly, aby se učitelé nevysmívali dětem (podle výsledků PISA to zažívá nejméně jednou za měsíc 18 procent 15letých dětí), aby měli více volného času děti i učitelé, aby se rodiče přestali dětí ptát na známky a začali se zajímat, co nového a zajímavého se ve školách naučily. A aby už konečně skončily problémy s covidem. To všechno si můžeme přát, naše školství ze židle nespadne, ale zda se něco z toho změní, to není v našich rukou.

Víte, že existuje Strategie 2030+?

Vláda v říjnu minulého roku schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Je to dobrý dokument směřující k modernímu školství. Bohužel se do něj dostalo i několik kroků opačným směrem. A třeba tohle by se letos změnit mohlo, ministerstvo by mohlo dokument revidovat a protisměrné kroky odstranit. Ale to není ta největší překážka úspěšné realizace.

