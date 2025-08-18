Situace na dlouhodobě rozdělené Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy připomíná černou komedii a přináší situace, které české vysoké školství ještě nezažilo. Po odvolání děkana Jaroslava Brože pověřila minulý týden rektorka Milena Králíčková vedením fakulty šéfku odborů Michaelu Falátkovou. Jenže za zástupce fakulty se považuje také proděkan Aleš Prázný, kterého jmenoval ještě Brož. Obě strany tvrdí, že na vedení mají právní nárok. Situaci ve škole řeší i Národní akreditační úřad. Králíčková také jedná v souladu se zástupci fakulty v akademickém senátu univerzity, kteří pro ni představují cenné hlasy v blížící se volbě rektora.
Co se dočtete dál
- Jak se na spor o vedení dívá právník zabývající se vysokým školstvím.
- Co má v plánu Michaela Falátková jmenovaná rektorkou Králíčkovou.
- Jaké je pozadí sporu o vedení katolické teologické fakulty.
