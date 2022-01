Návrh taxonomie od Evropské komise, u nás hojně diskutovaný pro možné zařazení jádra a plynu mezi „čisté“ energie, neurčuje „doporučené“ či „výhodné“ investice. A investice samozřejmě nezakazuje. V době, kdy se firmy předhánějí, kdo je „více zelený“, je to potřebná snaha vymezit, kdo to opravdu činí a kdo to jen předstírá.

Jak velkou roli bude taxonomie nakonec hrát, rozhodnou banky, investiční fondy či střadatelé. Určí si sami, jak velkou částí svých aktiv zafinancují udržitelné projekty, činili by to i bez taxonomie, s ní to bude jen transparentnější.

Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) bude ještě dlouho vyžadovat další výkonné, rychlé zdroje, hlavně proto, aby dodaly energii, pokud OZE nevyrobí dostatek. Zásadní roli hraje relativně čistý zemní plyn. Jeho dočasné označení za udržitelný zdroj (ač jeho využití vytváří emise) může usnadnit investice nutné pro ukončení „doby uhelné“. Omezení na 10 let je přísné, ale reálné, podíl OZE rychle poroste a vodíková ekonomika se stane realitou. Limity na emise CO 2 u nových zdrojů, podmiňující soulad s taxonomií, i požadavek na růst podílu „nefosilních plynů“ na spalování (již v roce 2026 jde o 30 %) jsou pro nás velmi přísné.

