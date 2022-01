Akciím mladých inovativních firem se vstup do nového roku nevydařil. Od jeho počátku přišel index ztrátových technologických společností, který konstruuje Goldman Sachs, o více než 10 procent. Kurzy v tomto jinak růstovém segmentu akciového trhu sráží dolů blížící se zpřísnění monetární politiky. Měl by se tak investor letos technologickým akciím vyhnout obloukem?

Ztrátové technologické firmy vykazují tradičně nejvyšší citlivost vůči rostoucím úrokům. V pozadí jejich našponovaných valuací se totiž skrývá předpoklad o dlouhodobě nízkých sazbách. Praxe nás učí, že nízké úroky znamenají více prostředků pro venture capital (VC) fondy, zatímco z vyšších sazeb profitují banky. Peněžní ústavy mladé společnosti většinou neúvěrují. Právě přemíra prostředků ve VC fondech v uplynulých letech pomohla vystřelit valuace takových firem do stratosféry. Pokud však začne příliv prostředků do těchto fondů ochabovat, logicky se to projeví i v nižším ocenění technologických společností.

Investoři však rozhodně nemohou házet technologické firmy do jednoho pytle. Vedle těch, které pouze staví vzdušné zámky, existuje celá plejáda profitabilních a etablovaných korporací. V jejich případě nastartovala pandemie pozitivní strukturální trendy, které promlouvají do lepší ziskovosti. Covid například pomohl akcelerovat trh s on-line reklamou, který před pandemií rostl letargickým tempem. Mezi vítěze se zařadila i oblast e-commerce a na ni navázané sektory. Vidíme rostoucí zájem o využívání cloudu napříč korporacemi. V případě Applu se stávají stále důležitějším zdrojem výnosů služby, které generují úctyhodnou provozní marži okolo 70 procent.

Obrovskou příležitost pro řadu firem představuje budování metaversu. To se neobejde bez mohutných investic do internetové infrastruktury, z čehož budou v následujících letech těžit zejména výrobci čipů a grafických karet.

I pro letošek existuje v rámci technologického sektoru řada atraktivních příležitostí. Na rozdíl od předchozích let však musíme pečlivěji zkoumat životaschopnost byznysu jednotlivých firem. Ideální volbu představují vícehodnotové tituly v rámci technologického odvětví.