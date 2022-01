Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela patří k těm členům vlády, kteří rozhovory doposud šetří. V politice je navíc bývalý bankéř a investor nováčkem, a zřejmě i proto sklidil minulý týden ohlas jeho první větší veřejný projev v Poslanecké sněmovně. Krátce před půlnocí tam vyškolil exministryni Alenu Schillerovou v historii dluhopisů, za což sklidil hlavně na sociálních sítích pochvaly. „Původně jsem chtěl říct něco úplně jiného. Představoval jsem si, že budu spíš technický ministr, tak jsem si připravil tři hlavní priority ministerstva průmyslu a obchodu. Když tam pak paní exministryně ale pořád chodila a píchala tím klacíkem, tak jsem se zeptal pana premiéra, jestli můžu vystoupit. A sepsal si k tomu pár poznámek,“ vypráví ministr nominovaný za hnutí STAN.

HN: Na ty tři priority, které vidíte jako ministr průmyslu, už v debatě s poslanci nedošlo. Jaké to jsou?

Energetika a s tím spojená Zelená dohoda. Pak je to naše evropské předsednictví tento rok, protože se rodí nová taxonomie energetických zdrojů. A my přebíráme předsednictví po Francouzích, kteří mají kladný vztah k jaderné energetice, takže je tu prostor spolupracovat a prosadit naprosto zásadní věci. Třetí věc je podpora podnikání a exportu.

HN: Podporovat podnikání chce každý ministr. Jakým směrem uvažujete vy?

Vycházím z toho, že určitým ukazatelem úspěšnosti je výše HDP na obyvatele. Takže zcela jednoduše – aby bylo HDP vyšší, potřebujeme co nejvíc výroby s vysokou přidanou hodnotou. Teď se spousta lidí točí na tom, jestli budeme podporovat malé a střední firmy nebo ty velké. Já říkám, budeme podporovat všechny. Ti malí to mají samozřejmě těžší, protože nemají takový aparát na žádosti o podpory, a zaslouží si větší pozornost. Primárně ale bude podpora směřovat do modernizace země. Soukromě tomu říkám druhý konvergenční (vývojový – pozn. red.) skok. Doposud jsme hodně věcí zanedbali, zejména v obnovitelných zdrojích, v elektromobilitě, ale i v jádru. Prohospodařili jsme strašně moc času.

