David McCabe přišel řídit Ikeu v Česku, na Slovensku a v Maďarsku v září loňského roku, jen pár měsíců poté, co se mohl český maloobchod po půlročním lockdownu znovu nadechnout. Nový šéf se musí vypořádat nejen s nedostatkem zboží, ale také s rostoucími cenami surovin nebo výpadky v dopravě, které vedly k tomu, že populární nábytkářský řetězec v Česku zdražuje. V rozhovoru pro HN McCabe říká, že to nejhorší už má trh za sebou. „Každý týden je to lepší a jsem velmi optimistický, že to takto bude pokračovat,“ míní.

HN: Zákazníci Ikey, kteří se snaží nakoupit ve vašich obchodních domech nebo na e-shopu, jsou v poslední době zklamaní. Stovky různých produktů nemáte na skladech, a když konečně přijdou, tak jsou dražší než předtím. Co byste jim řekl?

Řekl bych jim, že by se nejdříve měli spojit s některým z našich spolupracovníků. Máme mezi námi velké množství expertů na vybavení domácností a často jsme schopní najít jiné řešení, pokud víme, co zákazník potřebuje nebo čeho chce dosáhnout. Takže pokud to zboží, které chce, není dostupné, jsme schopni najít alternativu. Dokonce jsem slyšel takové příběhy, kdy zákazníci byli naopak šťastnější, protože ta alternativa byla mnohem lepší než to, co původně chtěli.

HN: Ale když se podíváte na vaši stránku na sociálních sítích nebo se pobavíte s někým, kdo v Ikee nedávno nakupoval, lidé jsou docela naštvaní.

Ano, rozumím tomu. Je známo, že z Ikey si můžete zboží ihned odvézt, takže když najednou není dostupné, tak to samozřejmě chceme změnit.

HN: Proč vám zboží chybí?

Je to ze dvou důvodů. Tím prvním je to, že pandemie koronaviru výrazně zvedla zájem lidí o zvelebování svých domácností nebo kvůli tomu, že jsou častěji doma, potřebují vylepšit svůj domov. To má za důsledek, že se výrazně zvýšila poptávka po našem zboží. Takže na jednu stranu jsme velmi rádi, že si nás lidé vyberou, když chtějí investovat do svých domovů, a moc si toho vážíme.

Na druhou stranu pandemie covidu výrazně ovlivnila dodavatelský řetězec a Ikeu to také postihlo. Dotklo se to dodávek surovin, výroby i dopravy zboží, především lodní dopravy. Celou tu dobu se opravdu snažíme, abychom zajistili zboží, které naši zákazníci nejvíce potřebují nebo je nejprodávanější nebo je relevantní v různých sezónách v roce. Bohužel ale některé zboží není dostupné.

Nicméně musím říct, že už vidím různé signály a indicie zlepšení, a osobně se domnívám, že to nejhorší už máme za sebou. Každý týden je to lepší a jsem velmi optimistický, že to takto bude pokračovat.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.