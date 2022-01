Tady to si vyplňte. Ochotný zaměstnanec úřadu práce předává zájemci o příspěvek na bydlení kvůli drahým energiím dva formuláře celkem o sedmi stranách. „A ještě si vemte tento formulář o příjmech,“ dodává úředník. Počet vyplňovaných stran se tím zvýší o dalších šest. Celkem obsahují přes tři stovky položek. Ne všechny se vyplňují, ale žadatel je musí přesto projít.

Snazší je vyplnění online formuláře na webu, kde je údajů výrazně méně. Lidé musí doložit typ bydlení, lokalitu, náklady na bydlení či své příjmy. K oběma typům žádosti je navíc třeba dodat kromě dokladů o platbách za elektřinu či plyn také třeba potvrzení o studiu či o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte. „Klademe velký důraz na komunikaci, aby se lidé neostýchali a nebáli, a pokud mají problém s placením energií, využili těchto nástrojů,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zmíněnými požadavky se vláda snaží dostat příspěvek na energie jen k těm lidem, kteří na platby skutečně nemají. Liší se tak od předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO), který šel plošnou cestou – například odpouštěním DPH na energie.

Úřady práce budou podle Jurečky své klienty při návštěvách jednotlivých poboček o možné podpoře aktivně informovat přímo na přepážkách. Podmínkou pro přiznání příspěvku je, že majitelům bytů nebo nájemníkům nestačí ani 30 procent příjmu na pokrytí nákladů, které stát uznává v místě jejich bydliště jako přiměřené. Pro hlavní město pak resort počítá s hranicí 35 procent.

Jako přiměřené náklady na bydlení v Praze uznává stát nově pro samotného nájemníka přes 10 tisíc korun, v případě čtyřčlenné rodiny je to přes 22 tisíc korun. Například v malých obcích by pak podle resortních tabulek mělo na bydlení pro jednoho stačit necelých sedm tisíc korun, pro čtyřčlennou rodinu pak přes 15 tisíc. Vyplývá to z oficiálních tabulek ministerstva. Stát přitom dorovná na dávkách to, co žadateli na zaplacení příslušné částky ze zmíněné přibližné třetiny čistého příjmu chybí.

Pro výpočet dávek ministerstvo spustilo na webové adrese Energetickýpříspěvek.cz speciální kalkulačku. Podle ní lidé zjistí, zda mají na příspěvek nárok a jak vysoký by měl být. Například osamělý obyvatel Šumperka v nájemním bytě s měsíčními náklady na bydlení na úrovni 7000 korun a čistým měsíčním příjmem 20 tisíc korun má od státu nárok každý měsíc na příspěvek 800 korun.

S novými pravidly pro přidělení dávky na bydlení se automaticky zvednou příspěvky těm, kteří pobírali dávku bez ohledu na zdražení energií. Zvedat se bude zpětně od ledna. „Úřad práce jim ho automaticky přepočítá podle nových pravidel,“ potvrdila vedoucí odboru dávek úřadu práce Zdeňka Cibulková. Podle ní úřady nyní vyplácejí asi 150 tisíc příspěvků na bydlení a přibýt by teď nově mohlo dalších 50 tisíc.

Příspěvek na bydlení není jedinou pomocí lidem, kteří nemají peníze na placení složenek za elektřinu či plyn. Další možností je také dávka mimořádné okamžité pomoci. Získat ji mohou ale jen lidé ve velmi vážné tísni bez prostředků. Úředníci v takovém případě posuzují nejen příjem a majetek samotného žadatele, ale i ostatních členů rodiny i mimo domácnost. Pokud má tak žadatel např. bohaté rodiče, tak na dávky nárok mít nebude.