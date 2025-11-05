Znatelně dražší potraviny, o něco lacinější energie a stále příliš rychle rostoucí ceny služeb. Už jen letmý pohled na předběžný odhad vývoje cen za říjen, který ve středu zveřejnil Český statistický úřad, dává jasnou odpověď na to, jak na svém čtvrtečním měnovém zasedání sedmička radních ČNB změní sazby.
Co se dočtete dál
- Co se stane ve čtvrtek.
- Čím Babišova vláda opravdu sníží inflaci.
- Na co je dnešní ČNB obzvlášť citlivá.
