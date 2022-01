Developeři, kteří chtějí stavět v Praze velké čtvrti, budou muset část svých zisků odvést městu. Hlavní město je po dvou letech příprav a jednání konečně blízko schválení takzvané metodiky spoluúčasti investorů, neboli jednotných pravidel, podle nichž se budou developeři podílet na stavbě škol, školek, parků nebo městských bytů. Spolu s přípravou nového stavebního zákona jde o jednu z nejvýznamnějších změn pro realitní byznys za poslední roky. Minulý týden metodiku odsouhlasili radní z magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09 a STAN). Ve čtvrtek o ní budou jednat zastupitelé.

Příspěvek cílí hlavně na velké projekty jako například přestavbu Nákladového nádraží Žižkov nebo rozvoj Smíchova. Developeři jej budou poskytovat buď v penězích, pozemcích nebo výstavbou škol, školek a parků či městských bytů. Za část projektu, pro niž je třeba změna územního plánu, by měl investor odvádět 2300 korun za metr čtvereční hrubé podlahové plochy. Do té se počítá i plocha, na které stojí zdi. Za části projektu, kde územní plán už nyní výstavbu umožňuje, by město požadovalo 700 korun za metr čtvereční.

Podle prvního náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka (TOP 09) mají příspěvky pomoci ulevit současné bytové krizi, která činí bydlení hůře dostupným i pro průměrně vydělávající Pražany. Developerské příspěvky jsou další z řady nástrojů, kterými chce vedení města zrychlit schvalování změn územního plánu. Ty jsou nutné prakticky u každého většího projektu, brzdí je ale složitá jednání mezi městem, městskými částmi a developery. Samosprávy se obávají divoké výstavby, která do jejího okolí přivede lidi bez toho, aby jim zajistila základní služby.

Po zavedení nových pravidel mají stavitelé na změny územních plánů podle Hlaváčka čekat zhruba dva roky, před čtyřmi lety to bylo sedm až osm let. Praha by zase získala peníze na výstavbu potřebné infrastruktury, které by mohla využít v době, kdy si kvůli nákladným stavbám městského okruhu nebo nové linky metra nebude moci vzít úvěr.

