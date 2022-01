Současná protiepidemická opatření se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zmírní od 1. března nebo od 1. dubna. Záležet bude na vývoji epidemie, zatím je lepší, než se očekávalo, řekl ve sněmovně novinářům. Tento týden může být podle něj až 80 tisíc pozitivně testovaných za den, příští týden by se vlna měla zlomit. Ve středu bylo dosaženo vůbec nejvyššího počtu pozitivních testů od začátku epidemie, poprvé mělo pozitivní test 54 685 osob a dalších 4945 opakovaně. Provedeno bylo téměř 135 tisíc PCR testů a pozitivních bylo 49,7 procenta z nich.

„Tento týden počítám do konce týdne s čísly kolem 80 tisíc. Čím budou nižší, tím lépe situaci zvládáme,“ uvedl Válek. Do 95 tisíc případů budou ještě stačit současná opatření. Vlna varianty omikron bude podle Válka koncem tohoto týdne a v příštím týdnu vrcholit. Současná kapacita PCR testování je zhruba 200 tisíc testů denně. Zachytit může až 120 tisíc pozitivních testů denně.

Trasování je podle něj stále důležité, ale musí být co nejvíce automatizované. Podle metodického pokynu hlavní hygieničky nyní hygienici a call centra trasují přednostně děti a seniory nad 65 let.

Zatím podle Válka nenarůstá počet vážně nemocných a zemřelých. „Budeme čekat ve druhém týdnu v únoru, jak se situace bude vyvíjet,“ dodal. Pokud se na konci druhého únorového týdne ukáže, že predikce vycházejí, přijde Válek se systémem rozvolňování.

„Dneska jsou v České republice téměř nejmenší restrikce z celé Evropy. To, že jinde uvolňují, znamená, že se začínají blížit našim omezením,“ řekl ministr. Česko podle něj nemělo nouzový stav ani lockdown, což jsou opatření, která některé evropské země teď ruší: „Na rozdíl od některých zemí jsme na vlnu omikronu nemuseli zpřísnit.“ Připomněl, že Česko nepřistoupilo k omezení, které by umožňovalo využívat všechny služby či akce jen očkovaným se třetí dávkou nebo očkovaným, kteří by zároveň měli negativní test.

„Zdá se, že se ta opatření daří ještě lépe, než jsem doufal, a pak by to datum (uvolnění) mohl být 1. březen. (…) Uvolnění prakticky znamená uvolnění těch restrikcí, které v současné době platí,“ uvedl.

V současné době dopadá většina protiepidemických opatření v ČR na neočkované nebo osoby, které nemoc neprodělaly v posledních šesti měsících. Nesmějí například konzumovat v restauracích, navštěvovat sportoviště nebo se účastnit hromadných akcí. Všech včetně očkovaných či již dříve nakažených se týká od 17. ledna plošné testování ve škole či zaměstnání nebo povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách či hromadné dopravě.