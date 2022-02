Britský ministr energetiky, čistého růstu a klimatické změny Greg Hands nosí zelenou kravatu a mluví i česky. Od počátku své politické kariéry v roce 1998 je ovšem konzervativcem, od roku 2005 poslancem britského parlamentu a od vlády premiéra Davida Camerona zastává i různé vládní pozice.

Právě britská zelená politika je jednou z výrazných značek, kterými se snaží Velká Británie prosadit ve světě po odchodu z Evropské unie. To z tradičního českého pohledu vypadá podivně. V zemi, kde doyen konzervativců Václav Klaus psal o „modré, nikoli zelené“ planetě a kde se mnozí členové dnes vládní Občanské demokratické strany včetně premiéra často tváří, mluví a oblékají jako britští konzervativní toryové, být modrý – s odkazem na stranickou barvu ODS i toryů – a zároveň zelený vyznívá nepatřičně.

„Podle mě tyhle dvě věci jdou dohromady. Dělat něco pro životní prostředí funguje ruku v ruce s tím, co děláte pro ekonomiku. Velká Británie je toho dobrou ilustrací,“ odpověděl Hands při návštěvě Prahy minulý týden na moji otázku, jak by definoval „zeleného konzervativce“. „Za posledních třicet let jsme omezili naše emise o 44 procent, zatímco ekonomika stoupla o 78 procent.“

