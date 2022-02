I v Česku jsou už dostupné technologie, které sníží na minimum objemy škodlivin vypouštěné do vzduchu průmyslovými podniky. Podle šéfa projektantské společnosti Envir & Power Ostrava Radima Bartoně je ale nikdo nevyužívá. „Zatím to po nás žádný zákazník nechtěl. Firmy to vnímají jako zbytečnou záležitost. Když jim zákony něco ukládají, splní to, ale nemají motivaci udělat to lépe,“ říká bývalý advokát, který s týmem vývojářů a projektantů vymýšlí a dodává firmám ekologické technologie na míru, a to hlavně v energetickém průmyslu. Ekologizace je podle něj pro české podniky na druhé koleji a berou ji jako nutné zlo.

HN: V rámci projektu Technologické agentury ČR jste společně s ostravskou VŠB pracovali na výzkumu k omezení rtuti a dalších látek v průmyslu. Jaké jsou výsledky?

Podstatou výzkumů je posunout čištění spalin, náš hlavní byznys, na vyšší úroveň toho, co technologie dokáže zachytit. Zpočátku se v průmyslu řešil hlavně prach, síra a oxidy dusíku. S tím, jak se měnily zákony i náhled lidí a institucí, které se zabývají životním prostředím, se technologie musely posunout k sofistikovanějším metodám. Rozšiřuje se škála toho, co umíme ve spalinách zachytit, a to byla podstata našeho výzkumu s VŠB – zaměřili jsme se na rtuť, těžké kovy a podobně. Hledali jsme cesty a metody, jak látky eliminovat na minimální úroveň, již jsou přístroje vůbec schopné zachytit. Teoreticky se tak dostáváme na snížení o 100 procent. V praxi to tak není, protože tam vždy něco zůstane, ale my už to neumíme změřit.

HN: Kdy půjde zavést poznatky z výzkumu do praxe?

Okamžitě. Ale musí k tomu být zákony, které to budou důsledně vyžadovat. Bez výjimek.

HN: Jaké výjimky myslíte?

