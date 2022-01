V Dánsku se znovu otevřou noční kluby, restaurace budou zase podávat alkohol po desáté večer a zákazníci už nebudou muset předkládat covid pasy při vstupu. Takřka šestimilionová země ruší od 1. února jako první mezi státy Evropské unie většinu koronavirových restrikcí, a to včetně nošení roušek ve veřejné dopravě. „Přál bych si, aby označení covidu-19 jako nemoci ohrožující společnost bylo od 1. února 2022 zrušeno,“ uvedl k tomu dánský ministr zdravotnictví Magnus Heunicke.

„Jako mladý člověk, který si rád užívá nočního života, jenž je pro Dánsko typický, jsem konec opatření uvítal s jásotem. Osobně se nejvíce těším na možnost konečně jít pít v normální časy a moct si tak koupit alkohol i po 22. hodině,“ uvedl pro HN dánský student Mathias Søby Jensen. Většina dospělých Dánů je zase podle něj šťastná, že nemusí pracovat z domova a že i pro rodiny nastávají jednodušší časy. „Je ale pravda, že se najdou lidé, i když je jich menšina, kteří považují současný konec omezení za příliš razantní,“ popisuje Jensen svou zkušenost z debat ohledně rozvolňování.

Dánsko se k tomuto kroku odhodlalo navzdory vysokému počtu nakažených. V neděli tamní hygienici zaznamenali přes 50 tisíc nových pozitivních testů. V zemi se šíří nakažlivější subvarianta omikronu BA.2, nezpůsobuje však vážnější průběh, a proto nejsou tamní nemocnice zahlceny jako v předchozích vlnách covidu-19.

Při uvolňování restrikcí dánská vláda využívá i vysoké proočkovanosti. „Za poklesem v počtu hospitalizací stojí dopady posilující dávky a také menší schopnost omikronu vyvolat vážnější průběh choroby,“ uvedla ve svém prohlášení Dánská epidemická komise. Podobně hovoří i dánská premiérka Mette Frederiksenová: „Díky tomu, že se Dánové nechali očkovat, a to i třetí dávkou, můžeme nyní restrikce zrušit.“

Zhruba 82 procent Dánů má za sebou dvě dávky, třetí posilovací dávku pak dostalo přes 60 procent obyvatel. V Česku je proočkovanost mnohem nižší. Dvě dávky má asi 63 procent lidí, tři dávky pak zhruba 35 procent.

V platnosti zůstanou v Dánsku jen dílčí omezení. Místní samosprávy mohou rozhodnout, že lidé si musí i nadále zakrývat obličej a nos například při vstupu do domovů pro seniory či do nemocnic.

Také nadále platí omezení při vstupu do Dánska. To znamená, že i po 1. únoru všichni lidé mířící do této země potřebují buď doklad o očkování nebo o prodělání nemoci. Jinak musí do 24 hodin po příjezdu na test, či musí při vstupu do země předložit negativní test. Podobná opatření mají platit nejméně další čtyři týdny.

Velkou část opatření zrušila minulý čtvrtek i Anglie. Lidé tam už nemusí nosit roušky ve vnitřních prostorech, výjimkou je ale londýnská veřejná doprava. Lidé pak nepotřebují covidové pasy při vstupu třeba do divadel nebo klubů. „Pandemie ještě neskončila,“ varoval však premiér Boris Johnson. „Všichni by stále měli být opatrní a vyzývám ty, kteří ještě nedostali vakcínu, aby si pro ni došli.“ Experti z Anglie však varují, že tamní zdravotní systém je stále pod tlakem. „Je důležité přiznat, že tato covidová vlna ještě neskončila, že Národní zdravotní služba stále funguje ve velmi obtížných podmínkách,“ řekl pro britský list Financial Times Saffron Cordery z vedení Národní zdravotní služby. Rozvolňují také Skotsko, Wales nebo Severní Irsko, které si stanovují restrikce samostatně.

V příštích dnech a týdnech přibudou další země, které zruší téměř všechny koronavirové restrikce. Švédská ministryně zdravotnictví Lena Hallengrenová uvedla, že Švédsko rozvolní 9. února, pokud „se situace do té doby stabilizuje“.

„Můžeme žít s vyšším počtem nakažených, aniž by to zahltilo náš zdravotnický systém,“ řekla pak norská ministryně zdravotnictví Ingvild Kjerkolová, jež také plánuje v příštích dnech rozvolňovat.

Podobně postupuje také Finsko. Tamní premiérka Sanna Marinová původně uvedla, že země začne rozvolňovat v polovině února. Díky nízkému vytížení jednotek intenzivní péče s tím ale začne na začátku měsíce. Otevřou se například kulturní a sportovní akce s nízkým rizikem nákazy. Zatímco restaurace musely až dosud zavírat v šest večer, nově to bude v devět večer.