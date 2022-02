S rekordní účastí českých sportovců, ale bez povzbudivých medailových prognóz. Zimní olympijské hry v Pekingu, které budou podobně jako ty letní tokijské prošpikované opatřeními proti šíření koronaviru, nezastihly českou výpravu v ideálním rozpoložení. Po pátečním slavnostním zahájení tak bude hlavním českou nadějí na pódiová umístění snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká.

Ještě to není ani půl roku, co dozněly oslavy mimořádně úspěšných her v Japonsku, odkud si česká výprava odvezla historicky nejbohatší úlovek v podobě 11 cenných kovů. Nyní na startu zimního sportovního svátku se zdá, že tuzemské fanoušky čeká přesně opačný druh zážitku.

„Nerad bych předjímal, jak to dopadne. Ester Ledecká žije ve své bublině a nic nepodcení, v tom jí věřím. A vždycky někdo překvapí,“ doufal před odletem do Číny sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf české mise v Pekingu Martin Doktor.

Kopec, na kterém se pojede, zná jen z videa

Právě zimní obojživelnice a dvojnásobná olympijská šampionka z posledních her v Pchjong­čchangu je nyní hlavní oporou celé výpravy. Americká stanice CNN ji dokonce zařadila do pětadvacítky vybraných sportovců, které se vyplatí na hrách v Pekingu sledovat.

Během čtyřletého cyklu se víc soustředila na závody na lyžích, ale když už se postaví na snowboard a pustí se do paralelního obřího slalomu, dívají se jí soupeřky na záda. Vždyť v probíhající sezoně stihla jen dvě soutěže, přičemž v jedné si dojela pro stříbro a druhou vyhrála.

Nesmíte si nechat ujít 2. 2. 13:05 curling smíšené dvojice 1. kolo (ČR–Norsko) 3. 2. 5:10 hokej ženy (ČR–Čína) 4. 2. 13:00 zahajovací ceremoniál 5. 2. 9:30 rychlobruslení žen 3000 m (Sáblíková) 5. 2. 9:40 hokej ženy (ČR–Švédsko) 7. 2. 9:40 hokej ženy (ČR–Dánsko) 7. 2. 10:00 biatlon vytrvalostní závod žen (Davidová, Jislová) 8. 2. 7:30 snowboarding – par. obří slalom finále žen (Ledecká) 8. 2. 9:40 hokej ženy (ČR–Japonsko) 9. 2. 14:10 hokej muži (ČR–Dánsko) 10. 2. 13:00 rychlobruslení žen 5000 m (Sáblíková) 11. 2. 4:00 alpské lyžování Super‑G žen (Ledecká) 11. 2. 9:40 hokej muži (ČR–Švýcarsko) 11. 2. 10:00 biatlon sprint žen (Davidová, Jislová) 12. 2. 14:10 hokej muži (ČR–Rusko) 15. 2. 4:00 alpské lyžování sjezd žen (Ledecká) 17. 2 5:10 hokej žen finále 19. 2. 10:00 biatlon závod s hromadným startem žen (Davidová, Jislová) 20. 2. 5:10 hokej mužů finále 20. 2. 13:00 závěrečný ceremoniál

„Z lyží si do snowboardu přenáším cit pro rychlost. Vždycky, když se vrátím na prkno, mám dojem, že je při jízdě na všechno víc času, to mi pomáhá,“ vysvětlila, proč se jí i při střídání dvou disciplín daří.

Oproti tomu na lyžích se zpočátku sezony trápila, ale v posledních týdnech před olympiádou se vrátila zpět do špičky. V italské Cortině d’Ampezzo si vyjela ve sjezdu dokonce bronz.

V Pekingu ji ale čeká velká výzva. Snowboardové slalomy jsou na programu 8. února, pak šestadvacetiletá šampionka přesedlá na lyže a 11. února vyrazí do závodu Super‑G. Dvě obhajoby zlata tak dělí jen dva volné dny.

„Čeká nás hodně práce. Vezeme si 30 párů lyží, které musíme otestovat a vybrat ty správné. Nebudeme mít testovací tým Atomicu, jako je to na Světovém poháru, takže to bude náročné. Navíc informace o kopci, na kterém se pojede, máme jen z YouTube,“ přiznala Ledecká.

Svěřenkyně Tomáše Banka bude mít možností k útoku na medaili hned několik. Vedle Super‑G by ráda jela oblíbený sjezd a také kombinaci.

Na biatlonové úspěchy si fanoušci zvykli

Před čtyřmi lety přivezli z Koreje dvě umístění na stupních vítězů také biatlonisté. Zatímco Veronika Vítková se už doma soustřeďuje na to, jak obstarat roční dcerku, česká mužská biatlonová jednička Michal Krčmář se v aktuální sezoně trápí.

„Nikdy jsme neměli zástupy závodníků na té nejvyšší úrovni. Ale teď zejména u mužů bojujeme s generační obměnou. Ostatním reprezentantům tedy nedávám takové šance jako třeba Markétě Davidové,“ řekl HN bývalý bia­tlonista Jan Matouš.

Jestli někdo z českého týmu má papírové předpoklady útočit pod pěti kruhy třeba i na zlato, je to úřadující mistryně světa a nejlepší žena Světového poháru ve vytrvalostním závodu Markéta Davidová.

„Poslední dvě olympiády jsme si nastavili laťku hodně vysoko. Teď to bude hodně o Markétě. Nesmí se nechat nahlodat tlakem od fanoušků,“ připomíná Matouš pět medailí ze Soči 2014 a dvě o čtyři roky později z Pchjongčchangu.

Ten věří, že by první trojku mohla atakovat například i ženská štafeta, která v generálce na Peking ztratila možnost vyhrát závod až na posledním úseku, když v zatáčce upadla Lucie Charvátová.

Pořezaná noha start nezhatila…

Tradiční stálicí v medailové tabulce bývá také rychlobruslařka Martina Sáblíková, která míří už na své páté hry. Doma má z olympiád šest cenných kovů, z toho tři zlaté. O tom, že sbírku rozšíří, ale momentálně nechce ani slyšet.

„Nejsem člověk, který dopředu říká, na co má, nebo nemá. Vím, že tady jsou soupeřky hrozně silné. Vím, na co mám já a moje tělo, ale nevím, co předvedou ostatní,“ uvedla čtyřiatřicetiletá reprezentantka.

V prognózách je zdrženlivá i proto, že v posledních měsících bojuje se zdravotními komplikacemi. V listopadu kroutila hlavou nad nečekanou ztrátou energie a na olympijskou kvalifikaci se až nečekaně nadřela. Na začátku nového roku si zase v pádu pořezala nohu a přišla tak o mistrovství Evropy.

„Výpadek pár týdnů před olympiádou nebyl nic příjemného. Zraněná noha je prakticky v pořádku. Jediné, co je, že to občas někde táhne. Při pádu jsem si trošku pohmoždila tříslo, které občas při rychlém pohybu cítím. Ale normálně trénuju všechno,“ přiznala rychlobruslařka.

… zlomené kotníky ano

Zatímco Sáblíkové zranění šanci na olympijskou účast nevzalo, jiná česká šampionka už takové štěstí neměla. Snowboardcrossařka Eva Samková zůstala po zlomeninách obou kotníků doma. Její absence mrzí o to víc, že měla v Pekingu šanci poprvé soutěžit hned o dvě sady medailí.

V programu her je totiž nově vedle snowboardcrossu jednotlivců i soutěž smíšených týmů. A i v něm by Češka po boku krajana Jana Kubičíka patřila k favoritům. Vždyť při osudném zranění v rakouském Montafonu finišovala Samková na druhém místě.

Mezinárodní olympijský výbor chce totiž na hrách v Pekingu vykročit k genderové vyrovnanosti sportů, a tak přidal do programu další smíšené závody. Vedle snowboardcrossu se zapojí do mixů i rychlobruslaři v shorttracku, skokani na lyžích a lyžařští akrobaté.

Nejmladší bude 15letá skokanka

I když to s medailovými vyhlídkami nevypadá zrovna skvěle, i tak se bude na co dívat. Když český divák překousne sedmihodinový časový posun, může se těšit na pořádnou porci hokeje. Sice se nebude radovat ze sledování hvězd NHL, ale zato může poprvé v historii vedle mužského týmu fandit i družstvu žen.

„Jeden z mých cílů a snů je, aby malé holky, které hrají hokej, nemusely koukat jen na chlapy. Ale aby sledovaly nás a říkaly si třeba, já chci hrát jako Vendy Přibylová nebo Klára Hymlárová a chytat jako Klára Peslarová,“ zasnila se před odletem kapitánka národního týmu Alena Mills.

Premiéru pod pěti kruhy zažijí i české skokanky na lyžích Klára Ulrichová a sestry Karolína a Anežka Indráčkovy. Poslední z nich bude ve výpravě plnit roli benjamínky, je jí totiž teprve 15 let. Vstupenku na hry dostala až dodatečně díky přerozdělení míst Mezinárodní lyžařskou federací.

„Ještě před pár týdny jsem držela palce ségře, aby jí nominace vyšla. Ani ve snu mě nenapadlo, že do Pekingu s ní i s Klárkou Ulrichovou poletím také. Samozřejmě, je to obrovská motivace do dalších let,“ zářila před odletem Anežka Indráčková.

Jako průkopníci českého curlingu na olympiádě se zapisují do historie manželé Zuzana a Tomáš Paulovi. V civilním životě bankovní úředníci, v Pekingu jsou národními nadějemi pro bitvy smíšených dvojic.

„My říkáme, že si jedeme pro 5.–7. místo, to je takový zdravě realistický a současně ambiciózní cíl. Tam se vidíme, že patříme. Cokoliv od pátého místa výš by bylo super,“ naznačila v rozhovoru Zuzana Paulová, na jaký výsledek v Číně pomýšlí. Celý rozhovor naleznete níže.

Nejvíc medailí ze zimních her přivezli čeští sportovci z rychlobruslařského oválu. Šest ze sedmi medailí vyhrála Martina Sáblíková (na fotce), jednu přidala Karolína Erbanová. Sáblíková je se třemi zlaty, dvěma stříbry a bronzem nejúspěšnější českou sportovkyní. Foto: ČTK

Shiffrinová, nebo Vlhová?

Sportovních příběhů, které se vyplatí v nadcházejících dvou týdnech sledovat, bude spousta i v cizích výpravách. Pátou olympijskou účast zažije pětatřicetiletá nizozemská legenda rychlobruslení a velká rivalka Martiny Sáblíkové Ireen Wüstová. Ta má od Turína 2006 na kontě vždy alespoň jedno zlato z každé olympiády, a tak bude usilovat o prodloužení nevídané série.

Lyžařský svět se zase těší na ostrý souboj mezi královnou minulé sezony Slovenkou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

Popáté si zazávodí pod pěti kruhy i snowboardová hvězda U‑rampy Shaun White. V 35 letech se trojnásobný olympijský vítěz dostal do nabité americké nominace až na poslední chvíli.

Bublina, respirátory a testování

Hry budou podobně jako v Tokiu svázané přísnými proticovidovými opatřeními. Sportovci přebývají v uzavřené bublině, nesmí opustit vesnici. Cestovat mohou jen na sportoviště a musí podstupovat pravidelné testování. Respirátor smí sundat jen při konzumaci jídla a pití.

„S různými omezeními a pravidly, která budeme muset dodržovat, to bude úplně jiná olympiáda, než na jakou jsem zvyklá. Z tohohle pohledu to bude velice náročné. Je to akce, na kterou se všichni čtyři roky připravujeme, a já to zažiju už popáté, těším se, až to na mě zase dýchne,“ nechala se slyšet Sáblíková.

Stranou půjdou i politická témata, přestože některé země oznámily diplomatický bojkot pekingské olympiády kvůli čínskému porušování lidských práv. „Trápím se jen tím, co mohu změnit. Tohle je spíš k řešení pro Mezinárodní olympijský výbor, proč dal pořadatelství Číně. Já se prostě jen těším, že si zase sjedu nový kopec,“ okomentovala situaci Ester Ledecká.

Český olympijský výbor vyslal do Pekingu rekordní počet sportovců. Těsně před odletem jich figurovalo v nominaci 114, přes stovku se výprava na zimní hry ještě nikdy nepřehoupla. Na medailových prognózách se to ale nepodepsalo. Zatím se zdá, že by zisk cenných kovů mohl napodobit například hry v Naganu, kdy Češi přivezli po jednom zlatu, stříbru i bronzu.