Hokejová reprezentace, Nagano (1998)

NHL bylo po dobu olympiády přerušeno, v Naganu tak mohli startovat nejlepší hráči doby. Stalo se tak poprvé, proto se hokejovému olympijskému turnaji začalo říkat turnaj století. Na český tým čekal ve vyřazovacích bojích silný tým USA. Reprezentace ale zvítězila jasně 4:1. Semifinále proti favoritům turnaje Kanadě musely rozhodnout až nájezdy. Jediný, kdo překonal brankáře, byl Robert Reichel a posunul tak tým do finále! V největším zápase české historie se 12 minut před koncem trefil Petr Svoboda. Rusové ve zbývajícím čase nestihli odpovědět, a tak mohl Robert Záruba legendárně zakřičet: Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji!

Aleš Valenta, Salt Lake City (2002), akrobatické lyžování

Foto: archiv

Skok, který ještě žádný závodník v historii nepředvedl. Legendární trojné salto s pěti vruty trénoval Aleš Valenta čtyři roky a schoval si ho do druhého kola finále OH. Nikdy předtím ho v závodě neskočil. V prvním finálovém pokusu zvolil jednodušší skok, kterým držel pátou příčku. Pro druhé kolo ale měl připravenou kombinaci, která změnila celé akrobatické lyžování. Rozjel se a ve vzduchu provedl vrut, salto, vrut, vrut, salto, vrut, vrut, salto, dopadl a vymrštil obě ruce nad hlavu. Trojné salto s pěti vruty v závodě! Poprvé a pro Valentu naposledy. Zlatý skok už nikdy nezopakoval, v roce 2007 ukončil kariéru. Trvalo léta, než tento kousek předvedl v závodě jiný skokan.

Kateřina Neumannová, Turín (2006), běh na lyžích

Foto: archiv

Nejslavnější česká běžkyně na lyžích po bronzu a stříbru z Nagana a dvou stříbrných ze Salt Lake City přijížděla do Turína s velkým očekáváním. Ve skiatlonu byla druhá, ale zlato jí stále chybělo. Třicítka volně byla pro běžkyni poslední možností získat zlato. Neumannová se celý závod držela v popředí. V posledním kopci se prý cítila tak, že by byla ráda za bronz. Ale v cílové rovince se najednou přehnala přes ostatní závodnice a dojela si pro vítězství. Ve svém posledním olympijském závodě získala vytouženou zlatou medaili. Kateřina Neumannová se s celkem šesti olympijskými medailemi řadí mezi nejúspěšnější sportovce české historie.

Martina Sáblíková, Vancouver, Soči (2010, 2014), rychlobruslení

Foto: archiv HN

Tři starty na tratích ve Vancouveru a tři medaile. Neskutečný počin rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, která ke dvěma zlatým ze svých oblíbených tratí na tři a pět km vybojovala nečekaný bronz na patnáctistovce. S takovým ziskem medailí se stala nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních her. A to neřekla poslední slovo. O čtyři roky později se znovu postavila na start pětikilometrové trati vedle své největší konkurentky. Ireen Wüstová, která ji porazila o pár dní dříve na kratší trati, vyrazila rychle. Češka dlouho ztrácela, ale kilometr před cílem soupeřku předjela. V cíli Sáblíkové naměřili vedení a rekord dráhy. Získala tak třetí olympijské zlato.

Eva Samková, Soči (2014), snowboardcross

Foto: Shutterstock

Oblečení české výpravy na sebe při zahájení v Soči příliš pozornosti nestrhlo – bílá, červená a modrá barva je od ostatních moc neodlišily. Přednosti bundy ale fanoušci objevili po vítězství Evy Samkové. Pro zlato si snowboardistka dojela bez jediného zaváhání. Kvalifikací proletěla nejrychleji, další závody vyhrála stylem start‑cíl a ve finále vedla také od začátku. S knírem pro štěstí svůj náskok po trati navyšovala a cílový skok si vychutnala. Hned, jak projela cílem, si fanoušci otočili své bundy a nechali vyniknout zlatou podšívku. Stejně, tedy s bundou naruby, si Samková došla pro zlato. O čtyři roky později přidala bronz. Do Pekingu nakonec kvůli zranění neodletěla.

Ester Ledecká, Pchjongčchang (2018), lyžování, snowboarding

Foto: Shutterstock

Při závodech alpského lyžování je jedno nepsané pravidlo: s oslavami vítězství se čeká, než projede 30 lyžařů. Při olympijském super‑G přijímala vedoucí závodnice gratulace už po 25 odjetých jízdách, s číslem 26 byla ale na startu ještě Ester Ledecká. Na mezičasech k překvapení všech vedla a v cíli nevěřila svým očím – vyhrála o 0,01 sekundy! A to její hlavní závod měl teprve přijít. O týden později si nasadila snowboard a pustila se do paralelního obřího slalomu. Roli favoritky zvládla, suverénně zvítězila a stala se první ženou, která získala ve dvou různých olympijských sportech zlaté medaile. Od té doby se s oslavami raději čeká, než dojede do cíle Ledecká.