Na londýnské burze jsou listovány akcie dvou českých firem. Vedle výrobce softwaru Avast, který z ní ale možná už v únoru zmizí, je to dále W.A.G. payment solutions Martina Vohánky. Firma, která zařizuje platby pro nákladní dopravce po celé Evropě a dokončila primární úpis akcií (IPO) loni v říjnu, má nyní tržní kapitalizaci 673 milionů liber, tedy asi 19,4 miliardy korun. Vohánkových zhruba 48 procent akcií tak má hodnotu něco přes devět miliard.

Vohánka věří, že titul známý i pod značkou Eurowag čekají mnohem lepší časy. „Připravovali jsme vstup na burzu rok, nakonec jsme ale netrefili okno a pozitivní náladu na trhu,“ připouští Vohánka v rozhovoru po Hospodářské noviny. Svůj optimismus odvozuje od toho, že digitalizace nákladní dopravy je teprve na počátku. Čisté tržby Eurowagu, které byly loni přes 152 milionů eur (asi 3,7 miliardy korun), se tak klidně mohou každé čtyři roky zdvojnásobit.

HN: Akcie Eurowagu začínaly na londýnské burze na 150 pencích. Za pět měsíců ztratily už třetinu hodnoty. Nelitujete, že jste na burzu vstoupili?

Určitě ne. Jsem nadšený, že jsme to dokázali. Trhy se krátkodobě chovají emočně a náladově, ale dlouhodobě ocení hodnotu, která za Eurowagem je. V tomhle ohledu jsem v klidu.

HN: Co se stalo?

To je paradox IPO. Připravovali jsme vstup na burzu rok, nakonec jsme ale netrefili okno a pozitivní náladu na trhu. Ochota dávat peníze do nových technologických titulů trvala dva až tři roky. Loni v září se tohle okno zavřelo. Nepotkalo se to. O 30 nebo 40 procent se propadly také akcie jiných technologických firem, s nimiž jsme srovnávaní. Těch důvodů, které loni změnily náladu na trhu, je několik: objevila se čínská Evergrande a obavy z realitní bubliny. Pokračovaly problémy v globálních dodavatelských řetězcích, začalo se mluvit o inflaci a zvedání úrokových sazeb.

