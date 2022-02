Od 1. února musí každý maďarský obchod s potravinami mít u vchodu plakát, jehož podobu přesně určuje nařízení vlády. Plakát s velkým červeným logem „Stop“ oznamuje, že vláda nechala do 1. května zmrazit ceny sedmi druhů základních potravin, aby lidi ochránila před nárůstem cen. Zmražena je také cena benzinu a nafty, ceny energií pro domácnosti vláda reguluje už řadu let. Zmíněné logo „Stop“ nápadně připomíná dřívější kampaně vládní strany Fidesz proti americkému miliardáři maďarského původu Georgi Sorosovi, kterého vláda premiéra Viktora Orbána považuje za jednoho ze svých největších nepřátel.

Za necelé dva měsíce, 3. dubna, půjdou Maďaři k parlamentním volbám. Fidesz, který v zemi vládne od roku 2010, poprvé čelí sjednocené opozici. Šestice těchto stran má poprvé šanci Fidesz porazit. Průzkumy nicméně zatím napovídají, že podpora vlády a opozice je zhruba vyrovnaná.

„Vláda teď bude zdůrazňovat, jak moc se stará o to, aby lidé nebyli chudí. Bude mluvit o třináctém důchodu, o snižování daní, o tom, co všechno dělá pro rodiny,“ vysvětluje maďarský ekonom a někdejší šéf rady dohlížející na státní rozpočet Balázs Romhányi. „Co to udělá s rozpočtem, ale už říkat nebudou. Očekávám, že pro letošní rok plánovaný deficit státního rozpočtu 5,8 procenta HDP bude dosažen už na konci března.“

