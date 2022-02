Slovenská vláda se dohodla s největším výrobcem elektřiny v zemi, společností Slovenské elektrárne (SE), na dodávkách elektrické energie za ceny, které jsou výrazně nižší než současné ceny na trhu. Vláda výměnou za dohodu s firmou ustoupí od plánovaného zvláštního zdanění podniku. Vyplývá to z oznámení zástupců vlády a SE, kteří ve středu podepsali příslušné memorandum. V SE má stát 34 procent akcií, zbylý podíl má pod kontrolou Energetický a průmyslový holding (EPH) spolu s italským koncernem Enel.

„Nyní se ale ještě bude připravovat několik týdnů dohoda, která by měla vyřešit klíčové technikálie. A to je, jak levnější elektřinu v příštích dvou letech dostat až do domácností,“ uvedl pro HN zdroj blízký SE. Samotná firma je totiž sice dominantním výrobcem elektřiny na Slovensku, neprodává ji ale maloodběratelům.

Slovenské rodiny by měly na účtech za elektřinu příští a přespříští rok ušetřit celkově asi miliardu eur (24,4 miliardy korun) včetně daně z přidané hodnoty. Průměrná úspora na domácnost podle ministra hospodářství Richarda Sulíka dosáhne 500 eur (12 200 korun). Energie, které v zemi zdražily už na začátku letošního roku, mají spolu s potravinami hlavní podíl na výdajích slovenských domácností.

Slovenské elektrárne v příštích dvou letech dodají elektřinu v ceně zhruba 61 eur (1490 korun) za megawatthodinu, což je na úrovni regulované ceny pro slovenské domácnosti na letošní rok. Sulík spolu s ministrem financí Igorem Matovičem uvedli, že tržní ceny elektřiny s dodávkami na příští rok se pohybují na úrovni zhruba 149 eur (3640 korun).

Systém regulace cen je na Slovensku jiný než v Česku, kde regulátor určuje pouze cenu za distribuci, ale samotná komodita mu nepodléhá. Naopak slovenský energetický regulátor určuje pro domácnosti ceny elektřiny vždy k prvnímu lednu. Jejich výši vypočítává z průměru cen, za jaké se obchoduje silová elektřina na pražské burze v prvním a druhém čtvrtletí předchozího roku. Na letošek je tak cena daná, pro příští rok ale hrozilo, vzhledem k současným rekordně vysokým cenám na burze, velké zdražení.

Pro SE budou dodávky za zmíněné ceny znamenat výpadek příjmů v objemu 850 milionů eur (20,8 miliardy korun). Vláda se ale zavázala, že odstoupí od navrhovaného zvláštního zdanění zisku z prodeje elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách, což by zasáhlo právě SE.

Silně zadlužené Slovenské elektrárne už minulý týden po schválení příslušného návrhu zákona ve vládě tvrdily, že jeho zavedení do praxe by vedlo k bankrotu společnosti a k zastavení spouštění třetího bloku a dostavby čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Stát chtěl podle vládní předlohy díky nové dani letos získat kolem 53 milionů eur (1,3 miliardy Kč) a v příštím roce až 269 milionů eur (6,5 miliardy Kč). Podle SE by podnik na zvláštní dani zaplatil mnohem více.

„Pro Slovenské elektrárny by bylo zavedení této daně zcela fatální,“ uvedl zdroj, proč akcionáři firmy na dohodu s vládou i za cenu snížení zisku z prodeje elektřiny přistoupili. Vláda vypočítala jadernou daň tak, že jí firma odevzdá polovinu rozdílu mezi výrobní cenou elektřiny z jádra a reálnou prodejní cenou. Extra daň měla firma platit do státního rozpočtu měsíčně, což by pro ni znamenalo citelný zásah do cash flow.