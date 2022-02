Zatímco první dávky vakcín proti covidu-19 se vyvažovaly téměř zlatem, dnes je situace zcela opačná. Ve světě je tolik přebytků, že už jednotlivé státy musí vakcíny ničit a zájem o ně nikdo nemá. Česko není výjimkou, zatím se zde zničilo přes půl milionu dávek. Cena jedné dávky se pohybovala kolem 400 až 500 korun, podle odhadu HN se tedy zlikvidovaly vakcíny za zhruba 200 až 250 milionů korun. Čísla ale nyní rychle porostou. Ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví na online jednání vzkázalo očkovacím centrům, ať nepotřebné vakcíny likvidují, protože o ně ve světě nemá nikdo zájem.

„Ministerstvo se snaží vakcíny darovat, ale ve světě jsou odmítány, a to i ty, které jdou přímo od výrobce (a do Česka se ještě nedostaly, pozn. red.). S vakcínami, které jsou již doručeny do zdravotnického zařízení, nelze už nic dělat,“ stojí v prezentaci Centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví, jejíž část má HN k dispozici.

