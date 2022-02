Ruská hra o spuštění nového plynovodu Nord Stream 2 je jedním z důvodů krize cen energií, která drtivě dopadla na stovky tisíc českých domácností. Evropa pošle Rusku miliardy eur za zemní plyn. Rusko na oplátku posílá na západ tanky. Opatření, která umožní neposílat miliardy do kasy východní mocnosti, by tak měla zajímat Evropu. Nezávislost na Putinově plynu je klíčem k bezpečnosti v Evropě.

Zelené úsporám by slušela větší ambice

U Česku si více než třetina domácností žijících v bytech topí a ohřívá vodu v kotlích na zemní plyn. Právě to je oblast, u které lze zvolit relativně rychlou a dostupnou náhradu. Při rozhodování by mohla pomoci prostá úvaha nad potřebnými náklady na transformaci energetiky: je třeba rozlišit mezi investicí a provozními náklady. Investice do renovace budov je ekonomická hodnota, jež zůstane funkční desítky let. Investice do levného zdroje energie – typicky solárních elektráren – podpoří nezávislost na fosilních palivech. Provozní náklady, které je třeba utratit za dovážený plyn, jsou náklady, jež vmžiku proletí komínem a z ekonomiky odtečou směrem na východ.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.