Už několik let se Česko snaží přiblížit k oběhovému hospodářství. Důvody jsou jasné. Spousta odpadu končí na skládkách zbytečně. Může se totiž jednoduše zrecyklovat a sloužit dál. Pro životní prostředí představuje takový systém mnohem menší zátěž. Jenže produkce komunálního odpadu u nás vypovídá bohužel spíše o opačném trendu.

Produkce odpadů v Česku je stále na vzestupu (2009–2020)

Produkce odpadů v Česku je stále na vzestupu (2009–2020)

Produkce odpadů v Česku je stále na vzestupu (2009–2020)

Odpadové hospodářství Stáhněte si přílohu v PDF

Do roku 2035 by se měl podle směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů omezit na pouhých 10 hmotnostních procent. Dle zprávy ministerstva životního prostředí z roku 2020, která vznikla v součinnosti se spolupracujícími organizacemi, má ovšem celková produkce odpadů v krátkodobém a střednědobém horizontu spíše výrazně rostoucí trend. Nelepší se významně ani v tom dlouhodobém. Mezi lety 2009 a 2020 vzrostla produkce celkového odpadu o 19,3 procenta. Významnou měrou se na jeho množství podílela celková produkce ostatních odpadů, která je tvořená zejména demoličním odpadem a odpadem ze stavebnictví. V roce 2020 to bylo dokonce z 95,4 procenta.

Pokud jde o množství vyprodukovaného komunálního odpadu, tak sice v meziročním srovnání let 2019 a 2020 pokleslo o 2,5 procenta, od roku 2009 ale bohužel došlo k jeho 7,6procentnímu navýšení. Dobrou zprávou přesto může být, že v případě směsného komunálního odpadu přece jen dochází k jeho mírnému snižování. Mezi lety 2009 a 2020 množství směsného odpadu pokleslo o 15,3 procenta. Problematickou složkou odpadů ale zůstávají odpady z obalů. Od roku 2009 do roku 2020 jejich množství vzrostlo o 48,6 procenta.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Odpadové hospodářství.